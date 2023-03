5 melhores ferramentas de software para o trabalho remoto a partir de casa em 2023

Precisa de trabalhar fora do escritório? Mesmo durante o home office, você e sua equipe ainda podem manter uma alta produtividade caso tenham as ferramentas de software certas.

O trabalho em casa, também conhecido como home office, está se tornando cada vez mais comum graças aos avanços tecnológicos. Agora, mais do que nunca, os trabalhadores podem trabalhar em casa nos dias em que estiverem doentes, cuidando da família ou cuidando de outros compromissos.

Embora a opção de trabalhar em casa seja um grande benefício, é importante que você e sua equipe tenham as ferramentas de software certas para garantir que você ainda possa atingir seus objetivos mesmo trabalhando em casa.

Isso acontece durante imprevistos ou quando alguém da sua equipe fica fora do escritório por muito tempo. Isso aconteceu com empresas inteiras durante a crise do Coronavírus.

Dito isso, esses são os 5 tipos de ferramentas de software que você e sua equipe precisam ter para manter a produtividade trabalhando em casa:

Gestão de projetos

Comunicação em Tempo Real

Colaboração

Monitoramento e gerenciamento de equipe

Acesso remoto

As melhores ferramentas para trabalhar em casa

Gestão de projetos

Ao trabalhar em vários projetos que envolvem diferentes partes responsáveis por inúmeras tarefas, manter-se organizado pode ser muito difícil. Trabalhar em casa pode tornar tudo isso ainda mais desafiador.

Ferramentas de gestão de projetos rastreiam projetos em tempo real através de painéis online. Isso significa que mesmo que você esteja trabalhando remotamente, é muito fácil saber quais tarefas foram atribuídas a você e qual é o status de outras tarefas no projeto.

As principais ferramentas de gerenciamento de projetos incluem ProofHub, Trello, monday.com e Workfront.

Comunicação em Tempo Real

Para que todas as equipes mantenham-se informadas, você também precisa garantir que todas as linhas de comunicação estejam abertas e acessíveis. A acessibilidade também é muito importante, caso alguém que esteja trabalhando em casa perca uma conversa importante, será muito difícil para que esse profissional se mantenha inteiramente conectado aos seus iguais.

Ferramentas de comunicação em tempo real permitem que grandes equipes mandem mensagens dentro de grupos relevantes. Desse modo, um trabalhador remoto pode contribuir com a conversa ou ler as mensagens antigas caso ele tenha estado ocupado neste dia. Outras ferramentas permitem que você faça chamadas telefônicas com ou sem vídeo pela internet.

As principais ferramentas de comunicação em tempo real incluem Slack, Skype e Zoom.

Colaboração

Quando várias pessoas trabalham juntas em uma mesma tarefa, colaborar com alguém que está trabalhando remotamente pode ser quase impossível. Um software de colaboração permite que os trabalhadores remotos contribuam com arquivos compartilhados para que eles possam trabalhar lado a lado com uma equipe em tempo real.

As ferramentas populares de colaboração incluem: Google Drive, Microsoft Teams e o Confluence.

Monitoramento e gerenciamento de equipe

Para os líderes de equipe. Se você precisa trabalhar em casa ou se os membros da sua equipe estão trabalhando em casa, é importante que você mantenha a capacidade de garantir que todos os membros da sua equipe estejam muito envolvidos e contribuindo com o projeto.

Existem ferramentas que permitem que você avalie sua equipe e seu engajamento, além de como eles se sentem em relação ao seu trabalho. Também existem ferramentas que permitem que você saiba o quão ativa sua equipe está sendo, rastreando eu teclado, mouse, aplicativo e outras métricas de uso. Essas ferramentas ajudam você a manter sua equipe motivada, além de sempre saber caso um membro da sua equipe fique para trás.

As ferramentas de software para monitoramento e gerenciamento de equipes incluem Hubstaff, Officevibe e JotForm.

Software de acesso remoto

Você já precisou acessar um arquivo ou aplicativo importante no seu computador de trabalho, mas, infelizmente, não estar no seu escritório?

Um software de acesso remoto deixa os seus computadores de trabalho acessíveis a qualquer momento. Você pode acessar seu computador de trabalho em casa e usá-lo como se estivesse sentado na frente dele. Abra qualquer arquivo e use qualquer aplicativo no seu computador de trabalho através de praticamente qualquer outro dispositivo.

A melhor ferramenta de acesso remoto para trabalhar em casa é o Splashtop Business Access.

Além disso, a Splashtop oferece descontos de acesso remoto para compras de um grande número de licenças, desse modo grandes equipes podem começar a trabalhar em casa ao mesmo tempo.

Trabalhe em casa com o Acesso Remoto Splashtop

“A Splashtop é muito acessível, simples, rápido de instalar no seu computador e tão fácil de acessar remotamente e com segurança o seu desktop empresarial a partir de onde está. Estou muito grata pelo serviço remoto do Splashtop, que torna a minha vida mais fácil!” - Christine Gray, Fabricadores de Metal Grayd-A

O Splashtop Business Access é o melhor software de acesso remoto para trabalhar em casa. Mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo já usam a Splashtop para usufruir de uma grande variedade de benefícios, incluindo:

Acesse seus computadores de trabalho remotamente a qualquer momento, mesmo após o horário de trabalho.

Acesso a computadores Windows, Mac e Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Ferramentas de aumento de produtividade possibilitam a transferência de arquivos entre computadores, impressão de documentos remotos, compartilhamento de tela e muito mais.

Trabalhe de forma produtiva em casa como se você estivesse no escritório usando seu computador pessoalmente.

Gerencie vários usuários e computadores na sua conta Splashtop.

Quer experimentar? Você pode experimentar a Splashtop gratuitamente agora mesmo. Configure seu computador de trabalho em apenas alguns minutos e, em seguida, acesse-o remotamente sem sair de casa! Não é necessário inserir nenhum cartão de crédito ou assinar nenhuma carta de compromisso.

“Posso acessar meu desktop em qualquer lugar e trabalhar com toda a confiança do mundo. Isso me dá a flexibilidade que eu preciso para combinar meu trabalho e vida pessoal.” — Bobby Bottom, Integrated Electrical

