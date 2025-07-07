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Os 10 melhores artigos de apoio Splashtop - Março 2018

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Aqui estão os 10 artigos de suporte do Splashtop Remote Access e do Splashtop Remote Support mais pesquisados no site de suporte do Splashtop Business em março de 2018 (fonte: pesquisa no Google).

  1. Parâmetros de linha de comando para instalar o seu Splashtop Streamer silenciosamente

  2. Como configurar os computadores que eu desejo acessar remotamente?

  3. Suporte a vários monitores

  4. Impressão remota

  5. Porque é que mostra um ecrã preto quando eu estabeleço uma sessão remota para um PC sem cabeça?

  6. Transferência de arquivos

  7. A apagar o ecrã do computador remoto

  8. Como desinstalar o Splashtop Streamer

  9. Queres remotinar para um iPhone ou iPad?

  10. Como é que eu configuro a verificação em dois passos?

Para mais artigos de suporte e respostas a perguntas frequentes, visite a página de suporte da Splashtop em https://www.splashtop.com/support e escolha seu produto.

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