Os 10 principais motivos para trocar o Splashtop Personal para o Splashtop Business

O Splashtop Personal é uma ótima maneira de acessar o seu computador de qualquer lugar em sua casa através de sua rede doméstica e de todos os seus dispositivos. Use o seu computador através do seu smartphone no sofá ou jogue um jogo de computador no seu tablet sem sair da cama. A Splashtop facilita tudo isso. Você também pode acessar seus computadores domésticos fora da sua rede doméstica com a assinatura do Anywhere Access Pack.

Mas e se você quiser levar a sua experiência Splashtop para o próximo nível? Uma atualização do Splashtop Business Access oferece tudo o que você precisa para realizar o acesso remoto com seus computadores domésticos e de trabalho, além de muitos recursos adicionais surpreendentes.

Confira alguns motivos para começar a usar o Splashtop Business Access

Acede aos teus computadores de trabalho/de negócios e aos teus computadores domésticos - Splashtop Personal é licenciado apenas para uso pessoal e não comercial. Obtém Splashtop Business para obteres uma licença de acesso tanto ao teu trabalho como aos teus computadores de casa. Acesso remoto a computadores fora da tua rede doméstica - Splashtop Personal é gratuito para uso na tua rede doméstica. Com o Splashtop Business Access, podes aceder aos teus computadores a partir de qualquer lugar. Se quiseres apenas aceder aos teus computadores domésticos a partir de qualquer lugar, outra alternativa é o €15.49 /ano Anywhere Access Pack para Pessoal. Aplicações Splashtop iOS gratuitas - Com Splashtop Personal, há um custo para as aplicações iPad e iPhone. Com Splashtop Business, todas as aplicações são gratuitas. Plug-in Chrome Browser - Splashtop Business suporta um plug-in Chrome Browser gratuito que te permite aceder aos teus computadores a partir do navegador Chrome no Windows, Mac, Linux ou num Chromebook, para além de aceder a partir dos teus outros dispositivos Apoio Prioritário - Obtém respostas mais rápidas às tuas perguntas ou assistência quando precisares. Online, por email ou por telefone. Transferência de arquivos — Transfira arquivos entre computadores Impressão remota - imprimir arquivos em um computador remoto para uma impressora local Gestão de computadores e utilizadores - Consola Web para gerir listas e agrupamentos de utilizadores e computadores em situações de negócio, registo de actividades. Podes também acordar e reiniciar remotamente os computadores. Liga-te a mais computadores - Tens muitos computadores a que queres aceder? Com Splashtop Business podes aceder a até 10 computadores do trabalho e de casa. Características premium - Recebe anotação (quadro branco como características para desenhar no teu ecrã), atalhos personalizados e gamepad (controlos no ecrã úteis para navegação na tela e jogos). Estes estão incluídos no Splashtop Business sem nenhum custo extra ou estão disponíveis para €15.49 /ano no Productivity Pack para Splashtop Personal.

Teste gratuito

Importante: Se possui assinaturas da edição pessoal (Anywhere Access Pack ou Productivity Pack), você não precisará mais delas após assinar o Business Access. Não esqueça de cancelar essas assinaturas antigas na loja de aplicativos onde você se inscreveu ou no seu console my.splashtop.com, caso você tenha comprado diretamente no site Splashtop.

Saiba mais sobre Splashtop Business | Comparar Pessoal vs. Negócios | Teste Grátis | Comprar Agora