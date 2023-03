10 melhores recursos do Splashtop de 2018

Manter o Windows atualizado é essencial para a segurança, mas nem sempre acontece como deveria, especialmente em sistemas mais antigos. Use os recursos de gerenciamento do Windows Update no Remote Support Premium para garantir que você esteja sempre atualizado.

Selecione “Verificar atualizações” no menu do ícone de engrenagem ao lado do nome do computador para exibir detalhes da política de atualização, exibir histórico de atualizações, verificar atualizações do Windows e agendar instalações de atualização. Você também pode definir alertas para serem notificados se houver atualizações disponíveis ou se um usuário alterar as configurações do Windows Update.