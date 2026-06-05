10 melhores recursos do Splashtop de 2018

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10 Melhores Recursos da Splashtop de 2018

Splashtop Team
4 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Aqui estão 10 dos principais, recursos mais populares que introduzimos em 2018.

Certifique-se de que estás a usar a versão mais recente dos apps e streamers do Splashtop para aceder aos recursos mais recentes.

Monitor multipara-multi

  • Uma das novas capacidades mais empolgantes é a capacidade de ver e controlar remotamente computadores com vários monitores, fazendo com que o conteúdo dos monitores remotos apareça em vários monitores locais. Isso permite que um usuário trabalhe remotamente com um sistema de vários monitores como se estivesse sentado em frente dele.

  • Saiba mais na publicação no blogue (com vídeos) ou no artigo de suporte.

  • Esta funcionalidade está disponível no Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Splashtop interface showing monitor selection options: 1 - SyncMaster, 2 - Wide viewing angle
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

“Colar” uma senha na tela de login do Windows

  • O Windows exige que as senhas sejam digitadas, portanto, copiar e colar uma senha na tela de login do Windows quando acessar remotamente um computador anteriormente não era possível.

  • Agora existe uma nova opção de menu chamada “Colar Área de Transferência como Batimentos de Teclas” que faz funcionar.

  • Esta funcionalidade está disponível no Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Paste Clipboard as Keystrokes

Alertas configuráveis

  • Configure alertas para monitorar o status do computador, a instalação do software, o uso da memória e muito mais. Crie combinações personalizadas de alertas e configurações e aplique-as a grupos de computadores. Receba alertas através do console web Splashtop e/ou por e-mail. Definir status (confirmado, resolvido), adicionar comentários e exibir ou baixar logs de histórico de alertas. Disponível para computadores Windows e Mac.

  • Os tipos de alerta incluem: Utilização de CPU, Uso da Memória, Espaço em Disco, Computador Online, Computador Offline, Software instalado, Software Desinstalado, Status da política do Windows Update e Atualizações Disponíveis do Windows

  • Esse recurso está disponível no Remote Support Premium.

Splashtop alert settings interface showing configurations for CPU Utilization and Disk Space alerts
How to Set Up Alerts - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Alerts - Splashtop Remote Support Premium

Gerenciamento de atualizações do Windows

  • Manter o Windows atualizado é essencial para a segurança, mas nem sempre acontece como deveria, especialmente em sistemas mais antigos. Use os recursos de gerenciamento do Windows Update no Remote Support Premium para garantir que você esteja sempre atualizado.

  • Selecione “Verificar atualizações” no menu do ícone de engrenagem ao lado do nome do computador para exibir detalhes da política de atualização, exibir histórico de atualizações, verificar atualizações do Windows e agendar instalações de atualização. Você também pode definir alertas para serem notificados se houver atualizações disponíveis ou se um usuário alterar as configurações do Windows Update.

  • Esse recurso está disponível no Remote Support Premium.

Splashtop interface showing properties for a Lenovo T530
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

Comando Remoto

  • Enviar comandos para um prompt de comando remoto do computador Windows ou Mac em segundo plano. Basta clicar no ícone “C:\” do Comando Remoto ao lado do nome do computador para abrir a janela da interface de comandos remotos.

  • Execute os comandos da linha de comando ou de terminal, dependendo do computador ao qual estás a conectar e salva um arquivo de registro do histórico de comandos remotos.

  • Esse recurso está disponível no Remote Support Premium.

Splashtop interface displaying a command prompt session for a ThinkPad Yoga 260
Remote Command Prompt - Splashtop Remote Support Premium
Remote Command Prompt - Splashtop Remote Support Premium

Inventário do sistema

  • Use Verificar inventário para tirar um instantâneo das informações do inventário do sistema. Podes então ver um instantâneo, comparar instantâneos e ver um registo de alterações entre instantâneos para identificar as alterações.

  • Informações sobre o inventário do sistema: permite ver a última hora de arranque, último início de sessão do utilizador, sistema operativo, fuso horário, informações do utilizador e muito mais. Disponível para Windows e Macs

  • Info do inventário de hardware: Mostra informações no display driver, drive, fabricante, memória, modelo, placa-mãe, rede e processador.

  • Informações do inventário de software: Exibe o nome do software, o fornecedor, a data de instalação e o usuário

  • Esse recurso está disponível no Remote Support Premium.

Snapshots from different dates and a comparison of computer details and last boot times between
System Inventory - Splashtop Remote Support Premium
System Inventory - Splashtop Remote Support Premium

Exibir logs de eventos

  • Obtenha acesso rápido aos logs de eventos do computador clicando no ícone de engrenagem ao lado de um computador no console da Web e selecionando “Exibir logs de eventos”.

  • Filtre por nível de evento, tipo de evento, data e ID do evento.

  • Esse recurso está disponível no Remote Support Premium.

View Event Logs
View Event Logs - Splashtop Remote Support Premium
View Event Logs - Splashtop Remote Support Premium

Dois técnicos podem ser remotos em uma máquina

  • Agora dois técnicos podem entrar e controlar o mesmo computador, ao mesmo tempo! Resolva problemas do computador do teu cliente juntamente com outro técnico. Dois de vós simplesmente liga-te como normalmente farias das tuas aplicações do Splashtop Business respectivas.

  • Esta funcionalidade está disponível no Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Illustration of three business people, two in front of computer screens and one in front of server racks

Converse antes de se conectar a uma máquina

  • Quer verificar com o teu utilizador para ver se é boa altura para entrar remotamente? Agora podes! Inicie uma sessão de conversa num computador online a qualquer momento, sem estar numa sessão remota. Procure o pequeno botão de “conversa” ao lado do computador na aplicação Splashtop Business.

  • Esta funcionalidade está disponível no Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Out of Session Chat

Reinicializar e reconectar automaticamente

  • Durante uma sessão de presença remota, podes reinicializar o computador e ser reconectado automaticamente após o término da reinicialização. Podes ver o ecrã de login do computador depois de reinicializar e ir daí. (Podes escolher entre o reinício normal ou o reinício no modo de segurança.)

  • Esta funcionalidade está disponível no Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

A remote desktop interface shows a dropdown menu with options: Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Normal Reboot (selected), Safe-mode Reboot (grayed out), and Paste Clipboard as Keystrokes.

Estes são apenas alguns dos muitos recursos novos adicionados em 2018.

Clique aqui para ver o que planeamos para 2019!

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