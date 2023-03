10 Perguntas Mais Frequentes Durante a Sua Avaliação do Splashtop Business Access

Aqui estão as principais dúvidas que pode ter durante seu teste do Splashtop Business Access para controlar computadores remotamente a partir de qualquer dispositivo.

O Splashtop Business Access é a ferramenta mais segura e fiável para que indivíduos e equipas acedam remotamente aos seus desktops a partir de qualquer lugar e em qualquer momento.

Durante a sua versão experimental gratuita, terá acesso total à plataforma Splashtop e a todas as funcionalidades encontradas na Splashtop. Para garantir que tire o máximo proveito da sua avaliação, aqui estão as 10 perguntas mais frequentes que pode ter ao longo da sua avaliação.

1 - Como configuro o Splashtop Business Access?

Configurar o Splashtop é simples. Tudo o que precisa de fazer é transferir o Splashtop Streamer nos computadores para os quais pretende se conectar e o Splashtop Business App nos dispositivos que pretende usar remotamente. Depois disso, você está configurado! Consulte o nosso guia passo-a-passo para configurar o Splashtop ou encontre todos os links de download do Splashtop Business Access.

2 - Como posso me conectar a um computador remoto?

Para iniciar uma conexão remota, abra o Splashtop Business App no seu dispositivo para ver a lista de computadores. Basta clicar no computador ao qual pretende aceder para iniciar a sessão remota. Depois, verá o ecrã do computador remoto no seu dispositivo e conseguirá controlá-lo em tempo real.

3 - Como faço para transferir arquivos?

Pode transferir ficheiros entre o computador remoto e o seu dispositivo local (Windows, Mac e Android). A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a transferência de ficheiros. Durante uma sessão remota, clique no ficheiro e segure, então arraste-o para a janela do ecrã do computador remoto e solte para transferir o ficheiro do dispositivo local para o computador remoto. Também pode arrastar e soltar ficheiros do computador remoto para o dispositivo local.

4 - Como imprimo arquivos a partir do computador remoto?

Não precisa de se preocupar com a necessidade de um documento guardado num computador que não está consigo! A Splashtop permite-lhe imprimir ficheiros a partir de um computador remoto (Windows e Mac) na sua impressora local. Certifique-se de verificar nosso artigo da base de conhecimento sobre impressão remota com Splashtop para configurar.

5 — O que é o console web Splashtop e o que posso fazer com isso?

A consola Web Splashtop é onde pode gerir a sua conta, seus utilizadores e dispositivos. Pode aceder a ela em my.splashtop.com. Poderá ver os computadores, agrupá-los, ajustar as permissões de acesso do utilizador e as definições de segurança e muito mais. Saiba mais sobre a consola Web Splashtop.

6 — Como posso agrupar os meus computadores?

Se tiver muitos computadores na conta, pode mantê-los facilmente organizados agrupando-os na consola Web. Isso permitirá visualizar e ordenar computadores por grupos quando utilizar a consola Web ou a aplicação Splashtop Business App. Pode também ajustar as definições do computador no nível do grupo.

Na consola da Web, vá para Gestão > Agrupamento. A partir daí pode criar e gerir grupos. Saiba mais sobre o agrupamento de computadores com Splashtop.

7 - Como configuro a verificação em dois passos?

A verificação em duas etapas, ou autenticação de dois fatores (2FA), é altamente recomendada para proteger os seus dispositivos e dados. Uma vez ativado, você precisará de um código de segurança adicional de seis dígitos de uma aplicação de autenticador, além da sua palavra-passe Splashtop, ao iniciar uma sessão na sua conta. Isto impede que um hacker aceda à sua conta mesmo que obtenha o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Veja o nosso vídeo sobre configuração da verificação em duas etapas.

8 — Como funciona a autenticação de dispositivos?

Para uma melhor segurança, todos os novos dispositivos que iniciam sessão na sua conta Splashtop precisam de ser autenticados por e-mail. Quando iniciar sessão num novo dispositivo pela primeira vez, será enviada um hiperlink de autenticação por e-mail. Terá de clicar no link para poder iniciar sessão com sucesso e começar a usar a aplicação Splashtop Business App nesse dispositivo.

Saiba mais sobre a autenticação de dispositivos e como ajustar as configurações do recurso.

9 — E se estiver com dificuldade em conectar-me a um computador remoto?

Dificuldade de se conectar e ligações com falhas não são comuns. Se estiver a enfrentar estes problemas, isso pode dever-se a uma largura de banda reduzida ou a uma rede congestionada. Consulte o nosso artigo de apoio sobre as soluções para estas questões.

10 — Quais são as sugestões para obter o melhor desempenho durante uma sessão de desktop remoto?

O Splashtop Business App e o Splashtop Streamer para Windows e Mac têm várias configurações que podem melhorar o desempenho de uma sessão remota em relação à taxa de quadros (FPS) e ao carregamento de CPU. Veja quais configurações podem ser definidas por plataforma para aproveitar ao máximo a sua experiência na Splashtop.

Desfrute da liberdade e flexibilidade para aceder aos seus computadores a partir de qualquer lugar e em qualquer momento. Certifique-se de iniciar a sua subscrição Splashtop Business Access para continuar a utilizar a Splashtop após o período de avaliação.

Comece a Assinatura Ou, se ainda não começou a sua avaliação gratuita do Splashtop Business Access, você pode começar agora!