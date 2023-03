Três Tendências Moldando Ambientes de Trabalho Remoto

O "novo normal" é um termo muito usado, mas o que ele significa para o futuro do trabalho? A pandemia da Covid-19 mudou diversas partes da sociedade, especialmente quando se trata da forma como trabalhamos. Desde protocolos de vacinação de escritório às várias demissões, um ambiente de trabalho "normal" é um conceito cada vez menos claro.

Uma coisa é clara, muitos trabalhadores não querem abdicar do trabalho remoto, mesmo que se sintam à vontade para voltar ao escritório. Enquanto 71% dos trabalhadores se sentem à vontade para voltar aos seus escritórios, cerca de 80% dos trabalhadores fazem o seu trabalho remotamente, de acordo com a Morning Consult. Eles acham mais produtivo. Na procura de um novo emprego, a opção de trabalhar remotamente é o principal fator decisivo.

Produtividade em um ambiente remoto

À medida que mais pessoas trabalham em casa, a produtividade está realmente a aumentar. Trabalhar em casa salva os empregados cerca de 70 minutos por dia, de acordo com Morning Brew. A maior parte das pessoas ganhou uma hora completa não viajando mais 10 minutos extra, em média, ao ignorar as tarefas de higiene. Desta vez também não é valioso apenas para os empregados. Em média, os trabalhadores passarão 30 dos seus 70 minutos extra a trabalhar. Isso resulta em mais duas horas e meia por semana de trabalho.

Mesmo com estas estatísticas impressionantes a aparecer, muitas empresas continuam receosas de permitir o trabalho remoto por uma grande variedade de razões.

Estamos neste momento no mercado do empregado, o que significa que os empregadores que querem atrair e manter os melhores talentos precisam oferecer as opções que agradam a esses trabalhadores. Mas os empregadores também têm necessidades, incluindo garantir a produtividade, uma utilização eficiente dos recursos e segurança.

A Splashtop torna possível satisfazer as necessidades dos empregadores e dos empregados.

Três tendências que estão moldando os nossos ambientes de trabalho remoto

À medida que entramos em mais um ano com maior número de trabalho remoto, existem três tendências que estão moldando os nossos ambientes de trabalho remoto.

1. A segurança é mais importante do que nunca.

A SonicWALL reportou um crescimento de 151% nos ataques de ransomware no primeiro semestre de 2021 em comparação com o primeiro semestre de 2020. Com os funcionários trabalhando em em casa nos seus próprios dispositivos, sem os firewalls tradicionais aos quais se acostumaram no escritório, a segurança no trabalho remoto assume novos níveis de urgência.

Você necessita de uma solução que proteja a sua rede, independentemente de um funcionário estar no seu edifício do escritório ou num café.

Além disso, o trabalho remoto deve permanecer em conformidade com o GDPR, CCPA e outras conformidades do setor. E não pense que o seu negócio é muito pequeno para se preocupar. No primeiro ano de aplicação da CCPA, as empresas multadas incluíam agências de adoção de animais, cadeias de mercearias e concessionárias de automóveis.

A Splashtop oferece soluções compatíveis para o trabalho remoto a qualquer empresa, mantendo a sua segurança atualizada e protegendo os seus dados.

2. O trabalho híbrido veio para ficar

Houve uma explosão no número de dispositivos assim como os tipos de dispositivo que estão sendo usados para o trabalho remoto. Na verdade, os trabalhadores remotos agora estão usando 4 dispositivos por pessoa em média, de acordo com a Gartner, em um esforço para aumentar a produtividade (pense em responder e-mails por telefone, enquanto assistem um webinar no seu laptop e tomam notas em um tablet).

Com todos esses dispositivos, está se tornando cada vez mais complexo para o TI dar suporte a locais de trabalho distribuídos. Você precisa poder fornecer ajuda sob demanda aos funcionários onde quer que estejam, no dispositivo que estejam usando. A solução que você utiliza para o trabalho remoto precisa ser robusta e capaz de suportar todo e qualquer dispositivo que os seus funcionários tenham à mão.

A Splashtop oferece a todos os funcionários a oportunidade de trabalhar com os seus próprios dispositivos, incluindo suporte para sistemas operativos desktop e móveis. Permitir que os trabalhadores utilizem os seus próprios dispositivos garante não só a sua felicidade, mas a sua produtividade e eficiência. Você não está a forçá-los a trabalhar com dispositivos ou sistemas operativos desconhecidos.

3. Necessidade de consolidação de ferramentas

A mudança para o trabalho remoto, para a maioria de nós, foi abrupta. Um dia ouvimos notícias sobre o Covid-19, e no outro os nossos escritórios foram encerrados com um pequeno aviso. À medida que as empresas se esforçavam para encontrar ferramentas que permitissem pela primeira vez um pessoal totalmente ou majoritariamente remoto, muitos foram forçados a tomar uma abordagem fragmentada. Mesmo as soluções concebidas para o uso ocasional de trabalho remoto, quando usadas em grande escala, em toda a empresa, tiveram dificuldades de performance.

Agora, as empresas e os trabalhadores tiveram tempo para se ajustarem a um ambiente de trabalho flexível ou totalmente remoto. Com uma imagem mais clara do que é necessário, as empresas podem começar a consolidar e a encontrar melhores ferramentas que forneçam tudo o que precisam com uma interface simples e fácil de utilizar.

A Splashtop é amigável e tem uma interface simples e centralizada para a sua equipe de TI, fazendo dela a solução perfeita. Mudar para o dispositivo de um empregado é simples e limpo, e o tempo de resposta não tem atrasos, garantindo uma boa experiência para todos.

Além disso, você pode falar diretamente com um especialista da Splashtop sempre que precisar, independentemente do tamanho da empresa. Se quiser falar com uma pessoa (em vez de conversar ou e-mail) também facilitamos isso. Quando a tua equipa precisar de ajuda, saberás sempre onde encontrá-la.

Quer saber mais?

Você pode assistir ao webinar Tornando o Trabalho Remoto Seguro e Produtivo completo.

VEJA AGORA