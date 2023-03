Coisas que você não sabia que poderia fazer com um software de acesso remoto

Você já se perguntou como mundo seria se tivéssemos tecnologia de software de acesso remoto há séculos? Nós já! Temos um cenário “Houston, nós temos um problema” do que poderia ter sido se um acesso remoto como o da Splashtop existisse na década de 1970.

Sim, podemos estar a esticar isto um pouco. Mas este último ano tem sido um grande esforço quando se trata de casos de utilização de software de acesso remoto. Com o trabalho remoto de 2020 e a revolução híbrida, descobrimos novas formas invulgares de utilização do nosso software de ambiente de trabalho remoto .



Usos incomuns do Acesso Remoto da Splashtop

1. Radiodifusão remota em um barco

Bryan Huges, da WOWK, é um meteorologista que adotou o regime remoto devido à COVID-19. Bryan levou a sua configuração remota para outro nível.

Ele converteu o seu barco em uma redação remota, usando o software de acesso remoto da Splashtop para usar gráficos Weather Lynx! Em uma entrevista para a TVSpy, Brian disse entusiasticamente: “Foi um sonho que virou realidade”, pois aquilo proporcionou a ele uma sensação de liberdade que ele não achava ser possível quando o assunto é meteorologia.

2. Monitorizar remotamente os sinais vitais dos pacientes

Koen Van Dulmen, Gerente de Projetos da Clínica Sensing do Hospital Slingeland, ajudou seu hospital a se reinventar e melhorar o atendimento ao paciente monitorando continuamente os seus sinais vitais remotamente com o software de acesso remoto Splashtop no Local.

Isto ajudou a Sensing Clinic a reduzir viagens desnecessárias aos pacientes, e a tornar as visitas aos pacientes mais eficientes ao permitir que um clínico conheça o estado de um paciente antes do tempo.

explorando o estudo de caso.

3. Acessando aplicativos Adobe remotamente

Quando o assunto é software como o Adobe Photoshop, a maioria das pessoas geralmente acessa o software na nuvem quando estão longe de seus computadores principais. A pandemia nos ensinou que o acesso remoto também pode ser usado de forma semelhante e muitas vezes é uma maneira ainda mais eficiente de acessar o software Adobe de maneira remota. No ano passado, ele foi usado por muitos profissionais no campo criativo para acessar remotamente o software Adobe hospedado nos seus computadores de escritório, longe do escritório - sem atrasos!

Veja como isso aconteceu. Depois de instalar o software de acesso remoto em dispositivos locais e externos, os profissionais criativos puderam usar o software de acesso remoto para acessar aplicativos desktop da Adobe Creative Cloud remotamente usando qualquer dispositivo instantaneamente e em tempo real, além de poderem usar seu poderoso computador remoto como se estivessem sentados na sua frente.

Este caso de uso se tornou muito popular em escolas que precisavam fornecer aos seus alunos o acesso remoto aos computadores do campus e aos poderosos software hospedados neles.

4. Produzir e realizar um filme de terror remotamente!

Durante o lockdown, Katherine Sweetman foi contratada para dirigir uma produção de conteúdo remotamente. Depois de se esforçar muito para descobrir como produzir remotamente, ela encontrou o software de acesso remoto Splashtop.

Depois de a testares para visualização remota para direcção remota, Katherine descobriu que funcionava bastante bem. Tão bem que ela produziu remotamente uma curta-metragem do Halloween com o software de acesso remoto Splashtop. Katherine explica como no seu blog " Como Realizar um Filme 100% Remotamente ."

Como você vai usar o acesso remoto da Splashtop?

Mesmo que transmissão remota, monitoramento remoto na área da saúde, design remoto com adobe e a produção remota de um filme de terror possam parecer estranhos, podemos esperar casos de uso cada vez mais incomuns à medida que o trabalho remoto continua mudando o mundo. Então, por que não aplicar isso na astronomia? Nosso primeiro exemplo não é tão exagerado assim.

É a primeira vez que ouves falar de acesso remoto? Aprende mais sobre o que é e experimenta o nosso software de graça. Embora não o estejas a usar para produzir remotamente um horror curto, vais descobrir que o acesso remoto pode ser muito útil quando se trata de te permitir trabalhar produtivamente a partir de casa - ou de qualquer lugar que escolhas.