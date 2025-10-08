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Splashtop New Features

Splashtop Novas Características - Outubro 2019

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Há muita coisa acontecendo na Splashtop, apenas neste mês, há lançamentos de novos aplicativos, novos recursos no console my.splashtop.com, novas integrações, uma nova solução de suporte remoto e um novo programa de referência.

Novo Splashtop Remote Support Integração com o Zendesk

O Splashtop Remote Support está agora integrado com o Zendesk Support! Com apenas alguns cliques, você pode iniciar uma sessão de acesso remoto ao computador do seu cliente a partir da plataforma Zendesk Support. Saiba mais sobre o Splashtop Remote Support com o Zendesk

Splashtop Enterprise para Suporte Remoto

Nossa nova solução de Suporte Remoto no local está agora disponível como uma opção ao invés de uma solução baseada em nuvem. Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para suporte remoto

Acesso Remoto Splashtop para Linux

Estamos a testar uma versão beta de um novo Splashtop Streamer para Linux que funciona com os pacotes Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support. Você pode se inscrever para a versão beta agora em https://www.splashtop.com/linux.

Aplicativo Splashtop Business 3.3.4.0 para Windows e Mac

Esta nova versão (4 de outubro de 2019 para Windows e 29 de outubro de 2019 para Mac) possui vários novos recursos e aprimoramentos.

  • Renderização de listas de computadores mais eficiente

  • Vê qual o utilizador que está registado na lista de computadores

A search bar with the text “CORP\tim.d” highlighted in yellow below an icon of a Windows computer labeled “Ultrabook Computer.”.

  • Acesso a mais informações ao clicar no ícone de engrenagem ao lado do nome de um computador (versão do sistema operacional, usuário e duração da última sessão)

  • Reconexão automática caso uma sessão seja interrompida devido a um problema de conexão inesperado

  • Suporte de barra de ferramentas atualizado para vários monitores, streamer Android e streamer Linux

  • Recurso Atribuir ao grupo melhorado

  • Melhor compatibilidade com MacOS Catalina (para clientes Mac)

  • Várias correcções

Splashtop Streamer 3.3.4.0 para Windows e Mac

Esta versão é uma grande atualização de novos recursos, melhorias de segurança e estabilidade, velocidade de transferência de arquivos mais rápida e várias correções de bugs. O streamer do Windows foi lançado em 7 de outubro de 2019, seguido pelo lançamento do streamer do Mac em 29 de outubro de 2019. Ele será implementado automaticamente junto com as instalações atuais nas próximas semanas, mas você também pode realizar a atualização manualmente por meio de seus streamers implantados por meio do console my.splashtop.com.

Splashtop Business App v2.7.8.1 para iOS

A aplicação Splashtop Business para iOS foi actualizada para suportar totalmente os mais recentes novos iPhones e iPad Pro. Para além disso, esta nova versão, lançada a 4 de Outubro de 2019, tem estas novas e melhoradas funcionalidades.

  • Nova funcionalidade: A lista de computadores é redesenhada para mostrar mais computadores numa página e uma vista de pastas redesenhada.

  • Nova funcionalidade: A barra de ferramentas in-session é redesenhada e totalmente configurável

  • Novo recurso: Alterne entre sessões de terminal distintos em um computador remoto.

  • Novo recurso: Novas ações da barra de ferramentas para bate-papo, tela em branco, bloquear teclado e mouse, colar área de transferência como pressionamentos de teclas e executar a reinicialização e reconexão do Suporte Remoto.

  • Novo recurso: Login automático na tela de login do computador remoto. Com sua permissão, o aplicativo pode fazer login no computador remoto de maneira automática.

  • Várias correcções de bugs e melhorias no uso da bateria

Aprimoramentos do Console my.splashtop.com

  • Formatação das opções ao criar Pacotes de Implantação

  • "Ecrã em branco" está agora disponível como uma opção de pacote de implementação.

  • Nova opção "Usar a descrição do computador LogMeIn Central" para facilitar a migração do LogMeIn para Splashtop

  • Screenshot of the “Create Deployment Package” form. The “Import LogMeIn Central computer description when available” checkbox is checked, highlighted with a yellow box. Various fields and options are visible.

    O Remote Support Premium apresenta agora o estado de segurança dos terminais Avast (Free, Internet Security, Business e Premier) e Microsoft Security Essentials

  • Melhora a orientação e os requisitos de segurança da palavra-passe para novas contas e quando se muda de palavra-passe

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