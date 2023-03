Resolve os problemas do computador da tua família com o acesso remoto

É a época das férias, o que significa tempo com a família. Para qualquer pessoa com membros da família com problemas técnicos, isso significa semanas ou mesmo meses de perguntas e problemas guardados para serem resolvidos. Não queres isolá-los do mundo exterior, mas também não queres passar a tua visita inteira a lidar com a lista de afazeres técnicos deles.

E se disséssemos que há uma forma de resolver os seus problemas informáticos, remotamente, durante todo o ano? Você pode recuperar o seu tempo e a sua alegria de férias com o acesso remoto Splashtop.

Uma solução de acesso remoto permite resolver problemas com - ou para - os seus pais em tempo real. Isto põe fim aos telefonemas confusos e muitas vezes desagradáveis em que alguém tenta explicar o que está acontecendo de errado sem a linguagem certa para compreender.

Embora alguns sistemas operacionais ofereçam opções de acesso remoto incorporadas, existem motivos para poupar férias para utilizar uma ferramenta como o Splashtop.

Oops, Sua Avó Usa um Sistema Operacional Diferente

Quando toda a sua família usa dispositivos semelhantes, pode ser fácil ajudar porque tanto o Windows como o Mac possuem ferramentas de acesso remoto incorporadas. Mas o que acontece quando a avó se recusa a mudar de sistema, porque está habituada ao que tem usado desde os anos 90? Uma ferramenta de acesso remoto dedicada, como a Splashtop, permite acessar dispositivos da família em vários sistemas operacionais e marcas.

Coloca-te no lugar do condutor com acesso remoto

Se alguma vez tentaste falar com o pai sobre um problema com o FaceTime, provavelmente desejaste poder operar o dispositivo sozinho. Com acesso remoto ao seu computador, tu podes! Já não, "Vira a câmara para eu poder ver o ecrã," "Espera, volta para cima - eu precisava de ver isso," ou, "Não, não, precisas de clicar no botão no fundo do ecrã. O fundo"! Quando tens acesso ao seu computador, podes ver exactamente o que precisas de ver e clicar exactamente onde precisas de clicar.

Nem é preciso estar em um computador. A Splashtop te permite acessar remotamente a PCs e Macs do Windows a partir do seu smartphone, tablet ou outro computador. Tudo o que você precisa fazer é instalar o app Splashtop nos dispositivos que quer acessar. Veja esta Demo do Splashtop Business Access para ver como é fácil começar.

As funcionalidades convenientes da Splashtop incluem:

Impressão remota

Transferência Segura de Arquivos

Exibição de grupo

Segurança robusta

Bônus Adicional: Você também pode acessar ao seu próprio computador durante as férias a partir de qualquer dispositivo!

Numa Emergência

Em algumas situações, o acesso remoto com opção de acesso sem assistência é mais do que uma simples comodidade. Digamos que lhe foi entregue a procuração de um tio. Sem acesso remoto, você teria uma viagem longa e uma tentativa desesperada de encontrar a senha certa para a sua conta. Com o acesso remoto, você pode acessar seu computador no seu próprio dispositivo em cinco minutos. A partir daí você pode iniciar uma sessão na sua conta bancária e manter a sua hipoteca atualizada.

A Splashtop vem equipada com funcionalidades de segurança incorporadas, como MFA, para garantir que apenas você (e usuários autorizados) possam acessar o computador remoto. A sua segurança é a nossa principal prioridade.

Quando os Golpistas e os Hackers te Ligam

Vivemos num mundo em que os golpistas tiram vantagem não só dos tec-analfabetos, mas de qualquer pessoa. E sim, uma solução de acesso remoto até pode ajudar a proteger os seus pais contra alguns destes golpes. Quando você tiver acesso remoto ao computador, pode instalar um bloqueador de vírus e compartilhar com segurança arquivos importantes diretamente com eles, em vez de usar o e-mail ou USB. Com o cibercrime em ascensão em geral, é importante garantir a segurança dos seus entes queridos.

Serviço de Atendimento ao Cliente Excelente (Para Quando VOCÊ Precisar de Suporte)

Como suporte técnico familiar, sabemos que, às vezes, as coisas não funcionam direito e também precisam de ajuda extra. Quando isso acontecer, você vai querer um produto bem suportado com um serviço ao cliente de fácil acesso. A Splashtop está aqui para você com o melhor suporte ao cliente da classe. Nós vamos te ajudar em qualquer problema e vamos voltar a beber uma gemada em pouco tempo.

Dê à Sua Família (e a Você Mesmo) o Presente do Acesso Remoto

Mesmo quando os seus pais ou outros familiares são bastante experientes com tecnologia, eles continuam a buscar apoio quando têm um problema. Por muito útil que “já tentou desligar e ligar de novo”, às vezes o problema está mais avançado. Use para tudo, desde o compartilhamento de arquivos até à impressão remota, a Splashtop te cobre. Poupe todas as dores de cabeça este ano e dê à sua família o presente do acesso remoto.

Poupe a dor de cabeça nesta época de natal, teste o Splashtop Business Access hoje mesmo

Teste gratuito