Área de Trabalho Remota Splashtop para Edição de Vídeo: Uma Entrevista com Torres Studios

Devido à alta utilização de recursos de aplicações utilizadas na indústria de Mídia e Entretenimento, o trabalho remoto para seus profissionais tem sido incomum, até hoje. Agora a maré está mudando. Muitos produtores de vídeo, notícias/emissoras de rádio e outros técnicos estão usando o Splashtop para remotamente em suas estações de trabalho de casa ou durante a viagem. Para entender melhor como eles usam o Splashtop, conversamos com Marlon Torres, proprietário da Torres Studios. Marlon usa o Splashtop Remote Desktop para fornecer um serviço rápido e eficaz aos seus clientes enquanto ele está em movimento.

P: Como você usa a área de trabalho remota do Splashtop?

Marlon: Eu tenho Splashtop instalado no meu computador doméstico e usá-lo para acessar meus arquivos e software de edição de qualquer lugar do mundo. Eu viajo muito! Então, quando os clientes precisam que eu envie um vídeo ou uma fotografia, eu posso acessar meu programa de edição, renderizar o vídeo e enviá-lo para eles, tudo do meu celular ou laptop.

P: Como é diferente agora com os recursos de acesso remoto do Splashtop?

Marlon: Eu uso programas de edição intensiva de recursos que não podem ser baseados em nuvem. Na verdade, tenho um servidor de 32 TB para executar esses programas complexos e armazenar meus arquivos. Os arquivos brutos são enormes e preciso desse poder de processamento.

Não há tempo de espera: A entrega de um vídeo pode demorar entre 10 minutos a 3 horas! Por isso em vez de esperar que o programa termine, posso passar o meu dia e verificar periodicamente o estado através do Splashtop. Assim que a renderização estiver completa, eu carrego-o e envio-o aos meus clientes.

Remoto a partir de qualquer dispositivo: Posso ligar-me ao meu computador de casa com qualquer dispositivo que tenha - Se estiver num hotel com o meu portátil ou numa sessão de fotos/vídeos com o meu telefone. Posso processar qualquer ficheiro e enviar fotos e vídeos para os meus clientes.

Alavanca altas velocidades de internet: Tenho velocidade de upload/download de 1Gbps em casa. Alguns dos hotéis têm muito más ligações à internet. Ainda posso lançar o Splashtop e depois aproveitar a minha internet de alta velocidade em casa para processar os meus ficheiros. É muito mais rápido desta forma!

Ajuda a família: Por vezes se o meu noivo precisar de um dos ficheiros e não o conseguir encontrar, eu controlo rapidamente a entrada e ajudo-a a sair. Eu sei onde está o ficheiro, por isso apenas o transfiro para um local conhecido por ela. É muito conveniente.

Eu sou particular sobre entregar meus projetos no tempo e com o Splashtop, eu posso fazer isso de qualquer lugar. Eu fui capaz de assumir mais projetos desde que eu posso viajar mais agora sem que isso afete meu trabalho.

P: Como você nos encontrou?

Marlon: Acabei de procurar por ferramentas de acesso remoto e encontrei o Splashtop. Inscrevi-me para o teste gratuito e, em poucos dias, sabia que iria funcionar bem para mim.

P: Como foi a instalação e o uso do Splashtop?

Marlon: Não tive problemas em descobrir, foi bastante simples. As funcionalidades Splashtop são intuitivas e fáceis de usar. O que eu mais gosto é a opção de usar o rato ou o ecrã táctil! Eu uso ambos para diferentes tarefas.

P: Em que plano você está?

Marlon: Eu uso o planoBusiness Access Solo €4.58 por mês. É perfeito para as minhas necessidades.

Obrigado por escolher o Splashtop para suas necessidades de desktop remoto, Marlon!

