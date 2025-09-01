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K-12 and higher education institutions using Splashtop for remote labs with row of computers

Webinar sob demanda: Fortaleça o ensino à distância com acesso remoto a laboratórios de informática

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Instituições de ensino fundamental e superior usam o Splashtop para Laboratórios Remotos para permitir que seus alunos e membros do corpo docente acessem computadores Windows e Mac do laboratório remotamente usando qualquer dispositivo, como se eles estivessem fisicamente presentes no laboratório.

Assista este webinar para ver como as instituições educacionais podem melhorar os seus programas de aprendizagem a distância (ou aprendizagem híbrida) com o acesso remoto da Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs
Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs


Com o Splashtop para Laboratórios Remotos, você pode:

  • Possibilitar que os alunos usem qualquer dispositivo, incluindo Chromebooks, para acessar e usar computadores do laboratório e seus aplicativos de maneira totalmente remota.

  • Aproveitar o agrupamento de usuários e computadores e suas as permissões de acesso para configurar facilmente seus laboratórios de informática remotos.

  • Agendar intervalos de tempo referentes a quando os alunos podem acessar remotamente esses computadores.

  • Permitir que alunos e professores colaborem usando o mesmo computador.

Entre em contato com nossos especialistas em educação para mais informações e configure o seu laboratório remoto hoje mesmo!

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