Webinar sob demanda: Fortaleça o ensino à distância com acesso remoto a laboratórios de informática

Instituições de ensino fundamental e superior usam o Splashtop para Laboratórios Remotos para permitir que seus alunos e membros do corpo docente acessem computadores Windows e Mac do laboratório remotamente usando qualquer dispositivo, como se eles estivessem fisicamente presentes no laboratório.

Assista este webinar para ver como as instituições educacionais podem melhorar os seus programas de aprendizagem a distância (ou aprendizagem híbrida) com o acesso remoto da Splashtop.

Webinar: Enhance Distance Learning with Splashtop for Remote Labs





Permitir que os alunos possam usa qualquer dispositivo incluindo Chromebooks para afastar e usar computadores de laboratório e as aplicações a correr neles.

ALAVANGEM agrupamento de usuários e computadores e permissões de acesso para configurar facilmente laboratórios de informática remotos.

Agendar horários para quando os estudantes podem aceder remotamente aos computadores.

Permitir que os alunos e a faculdade colaborar no mesmo computador .

Entre em contato com nossos especialistas em educação para mais informações e configure o seu laboratório remoto hoje mesmo!

