Escritórios Híbridos Precisam de Ter um Primeiro Conjunto de Mentes Remoto

De acordo com um recente relatório de pesquisa PwC, 78% dos CEOs acreditam que o trabalho remoto é um acessório permanente para as organizações actuais. Esta aceitação do trabalho remoto como uma nova norma deve-se, em grande parte, à impressionante flexibilidade e produtividade do trabalhador que proporciona. O resultado final - as pessoas têm um melhor desempenho num primeiro ambiente remoto, onde podem trabalhar a partir de qualquer lugar na altura ideal.

Os autores do relatório da PwC observaram: "À medida que os trabalhadores de todo o mundo transitaram para o trabalho remoto [durante a pandemia], os líderes das empresas descobriram que as suas preocupações anteriores com as perdas de produtividade eram infundadas". De facto, um estudo PwC separado dos CFOs revelou que o número de CFOs que esperavam perdas de produtividade causadas pelo trabalho remoto caiu quase 50% em apenas 2 meses entre Abril e Junho de 2020.

No entanto, ambientes de trabalho híbridos bem-sucedidos não surgem por acaso. Os líderes de TI que administram ambientes de trabalho híbridos bem-sucedidos adaptaram a sua mentalidade, o trabalho remoto não é mais exceção. Ao invés disso, eles criaram um ambiente voltado para o remoto, para garantir que o trabalho continue o mesmo, independentemente da localização. A seguir, descrevemos as quatro etapas principais que equipes de TI devem seguir para transformar o seu local de trabalho em um ambiente voltado para o remoto.

Etapa 1: Alinhe as ferramentas remotas à maneira como os funcionários trabalham

Muitas organizações inicialmente abriram locais de trabalho híbridos, equipando os funcionários com o essencial, como a videoconferência via Zoom, acesso remoto com a Splashtop e colaboração de projetos com o Trello. É um ótimo começo. No entanto, essas ferramentas não são suficientes por si só. A TI deve mapear as formas como as pessoas trabalham e realmente entendê-las. Isso permitirá um conjunto ideal de ferramentas padrão, não importa se os funcionários estão trabalhando no escritório ou remotamente. Dessa forma, o trabalho remoto reflete a experiência no escritório. Isso coloca todos na mesma página sobre como colaborar, o que esperar da tecnologia e como estabelecer seus próprios hábitos pessoais para se alinhar com os outros.

Etapa 2: Adotando o BYOD

A iniciativa BYOD (traga o seu próprio dispositivo) é o estágio inicial do estabelecimento de um local de trabalho híbrido. Ao permitir que as pessoas trabalhem nos dispositivos de sua escolha, a TI pode implementar um ambiente híbrido muito mais rápido. Para entender mais sobre essa eficiência, leia sobre como o BDP habilitou o trabalho remoto em apenas 48 horas.

Com uma grande variedade de dispositivos em uso, funcionários individuais terão seus problemas de suporte exclusivos. É aqui que a TI deve usar o suporte supervisionado. O que é suporte supervisionado? O suporte supervisionado permite que a equipe de suporte acesse instantaneamente um computador remoto ou dispositivo móvel enquanto o usuário estiver presente, mesmo que o dispositivo não esteja registrado na TI . Isso garante que todos os funcionários remotos e o tipo de dispositivo escolhido possam solucionar problemas em tempo real, não importa onde ou quando eles precisem de suporte help desk. Saiba mais sobre o suporte supervisionado.

Etapa 3: Desfrute de comunicações assíncronas

Trabalhadores híbridos geralmente vivem e trabalham em diferentes fusos horários. Mesmo que todos estivessem no mesmo fuso horário, nem todos os funcionários iriam seguir o mesmo cronograma. Alguns trabalham melhor à noite, enquanto outros amam levantar e trabalhar de manhã. Como as pessoas começam a trabalhar em diferentes horários, discussões rápidas geralmente são impossíveis. É aqui que as comunicações assíncronas provam ser um divisor de águas para a produtividade.

Usando ferramentas como Google docs, Trello e soluções de gerenciamento de projetos mais formais, os membros da equipe de um projeto não precisam mais estar no mesmo local ou estar online ao mesmo tempo. Agora, ao invés do trabalhador remoto ficar de fora de discussões importantes, ele permanece igualmente atualizado. Muitas organizações híbridas remotas ganham muito em produtividade com comunicações assíncronas. Entre outras razões, funcionários que trabalham em casa podem ser produtivos por mais tempo, pois não precisam se deslocar de 2 a 3 horas por dia.

Etapa 4: Oferecendo um excelente suporte remoto

Vamos falar uma verdade – nem todos os funcionários conseguem dominar todas as ferramentas remotas rapidamente. À medida que sua equipe de TI insere novas ferramentas para otimizar o trabalho híbrido, os funcionários precisam ser capazes de obtert ajuda com problemas técnicos. Como os funcionários remotos trabalham a qualquer hora do dia e da noite, você deve oferecer opções de suporte remoto 24 horas por dia. Conforme observado anteriormente, um suporte remoto bem-sucedido incorpora opções de suporte remoto supervisionado e não supervisionado.

Não esqueça de usar o conteúdo de autoajuda. Nem todos os funcionários querem ou precisam se envolver com o seu help desk. Para economizar tempo, recursos e orçamento, permita que os trabalhadores híbridos resolvam seus próprios problemas rapidamente, criando uma seção de Perguntas Frequentes e um wiki sobre problemas que muitos trabalhadores remotos podem vir a enfrentar.

Como as soluções remotas serão novidade para muitas pessoas, você precisa apoiá-las proativamente desde o início. Você pode fazer isso oferecendo a cada novo trabalhador híbrido uma lista de verificação de etapas a serem seguidas e links com recursos e/ou contatos de help desk que podem orientá-los em cada etapa.

Conclusão: Normalizar o trabalho remoto

No final, a motivação da TI para padronizar o trabalho remoto em um ambiente híbrido deve ser vista simplesmente como uma padronização da forma como as pessoas trabalham nos dias de hoje, ou seja, onde quer que elas estejam. Não importa se estamos falando de um profissional remoto ou presencial, a maneira como ele faz login, acessa arquivos, realiza suas tarefas e colabora com seus pares deve ser a mesma. Com o tempo, o ambiente de trabalho híbrido não fará mais distinção entre funcionários remotos e internos. Todos eles serão simplesmente profissionais produtivos que desfrutam de um ambiente de trabalho flexível.

