O futuro dos desktops, dos jogos e da Splashtop :)

Foi uma honra ser entrevistado pela Linux.com, o principal site do Linux com mais de 1 milhão de visitantes únicos mensais.

http://www.linux.com/news/featured-blogs/185-jennifer-cloer/673307-linux...

Para além de partilhar a minha visão dos futuros desktops como nuvem pessoal e o futuro dos jogos Linux/Android, partilhei a nossa capacidade secreta de um para muitos Linux Desktop Streaming, com cada fluxo com desempenho 10X VNC... Está a chegar a todas as plataformas num futuro próximo:)

Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming

Chefe Splashtop