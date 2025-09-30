O futuro dos desktops, dos jogos e da Splashtop :)

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Futuro do desktop, jogos e Splashtop

Splashtop Team
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Foi uma honra ser entrevistado pelo Linux.com, o principal site de Linux com mais de 1 milhão de visitantes únicos mensais: Utilizadores de Linux ganham um impulso de desktop remoto da Splashtop.

Para além de partilhar a minha visão dos futuros desktops como nuvem pessoal e o futuro dos jogos Linux/Android, partilhei a nossa capacidade secreta de um para muitos Linux Desktop Streaming, com cada fluxo com desempenho 10X VNC... Está a chegar a todas as plataformas num futuro próximo:)

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