O futuro dos desktops, dos jogos e da Splashtop :)

Foi uma honra ser entrevistado pelo Linux.com, o principal site de Linux com mais de 1 milhão de visitantes únicos mensais: Utilizadores de Linux ganham um impulso de desktop remoto da Splashtop.
Para além de partilhar a minha visão dos futuros desktops como nuvem pessoal e o futuro dos jogos Linux/Android, partilhei a nossa capacidade secreta de um para muitos Linux Desktop Streaming, com cada fluxo com desempenho 10X VNC... Está a chegar a todas as plataformas num futuro próximo:)
Splashtop Delivers one-to-many Linux Desktop Streaming
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