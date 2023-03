Relatório: Quatro benefícios incríveis da Splashtop para trabalhadores remotos

Já estamos trabalhando em nossas casas há mais de meio ano. A cada semana que passa, vemos mais trabalhadores remotos usando as soluções Splashtop em busca de acesso remoto para melhorar ainda mais a sua experiência de trabalho remoto.

Por que os trabalhadores remotos mudam para a Splashtop? Ao comparar a Splashtop com outras ferramentas de acesso remoto, a Splashtop se destaca como o software de acesso remoto preferido para trabalho remoto.

Em uma pesquisa recente feita com novos usuários, a Splashtop obteve notas muito altas em áreas como:

Instalação rápida

Recursos desejados

Velocidade e desempenho para uso diário

Apoio ao cliente responsável

Um usuário que testou nossa avaliação gratuita disse: “Seu produto é ótimo — é muito mais fácil de usar do que RemotePC, TeamViewer e LogMeIn, ou seja, todos os que eu usei antes de conhecer vocês”. Outro usuário da avaliação gratuita comentou o seguinte, “Os preços da Splashtop são bem menores do que o preço do Microsoft 10 Remote Desktop Connect”

Outros usuários ficaram impressionados com as conexões remotas de alto desempenho da Splashtop. Um usuário disse: “Esta solução aumentou muito a velocidade da minha conexão!” Com a Splashtop, você pode transmitir 4k/5k a 40fps. Você também pode acessar seus vídeos de resolução alta, modelos, outros arquivos e aplicativos na sua estação de trabalho, você vai se sentir como se estivesse sentado na frente do seu computador.

Quanto ao desempenho durante o trabalho remoto em viagens, um novo usuário percebeu a melhoria imediatamente após começar a usar a Splashtop: “Eu uso a Splashtop no meu notebook quando viajo para Portugal e/ou Espanha. Ainda não surgiram problemas. É um ótimo produto!”

A equipe de suporte ao cliente da Splashtop é outro benefício.“Eu gostei muito das suas equipes de suporte ao cliente”, disse um usuário quando questionado sobre sua experiência geral com a Splashtop. A Splashtop emprega uma equipe de suporte ao cliente baseada nos EUA que estão sempre disponíveis para ajudar seus usuários sempre que necessário.

Um usuário disse o seguinte: “Serviço fantástico — obrigado! Temos aqui uma solução muito mais eficiente do que a concorrência, e a um preço bem mais acessível.”

Experimente o acesso remoto da Splashtop para trabalhar remotamente de maneira gratuita

Sabias que sim?

A Splashtop é usada por 30 milhões de usuários e profissionais de negócios?

A Splashtop possui muitos recursos de aprimoramento de produtividade, incluindo a transferência de arquivos de arrasta e solta, impressão remota, bate-papo, ativação remota, gravação de sessão e muito mais?

A Splashtop funciona em várias plataformas, o que significa que você pode acessar seus computadores Windows, Mac e Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chrome OS?

A Splashtop foi implantada por indivíduos, pequenas equipes e organizações inteiras para possibilitar o trabalho remoto? Experimente a nossa avaliação gratuita agora mesmo.

Teste gratuito

Saiba mais sobre o acesso remoto da Splashtop voltado para o trabalho remoto.