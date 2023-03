Os Criativos Precisam de Velocidade e a Splashtop Entrega

Se você acompanhou a Adobe® Max 2021, provavelmente viu que a Splashtop mais uma vez aumentou o desempenho do trabalho remoto para criativos em todos os setores, principalmente jogos, mídia e entretenimento, e educação. No comunicado de imprensa da Splashtop, explicamos que profissionais criativos, como desenvolvedores de jogos, editores de vídeo, designers e animadores 3D, agora podem aproveitar velocidades de até 60 quadros por segundo ao usar as soluções de acesso remoto Splashtop.

São 60 Quadros por Segundo. É o tipo de performance em que os criativos e os estudantes prosperam quando trabalham remotamente. Considera isto, Splashtop já foi classificado no topo da indústria de acesso remoto por desempenho pelo Windows Report no seu artigo de Abril de 2021, 5 melhores soluções de desktop remoto com altas taxas de frames - e isso foi baseado no nosso legado de capacidade de 40 fps. Com o anúncio de hoje, saltamos esse nível de desempenho (e a competição) com uma melhoria de velocidade de 50% - até 60 fps.

Os utilizadores da Adobe Creative Cloud precisam de soluções remotas fiáveis para trabalharem produtivamente a partir de qualquer lugar

Seus especialistas criativos mudaram e trabalham em casa sempre que possível. É uma mudança inevitável em todos os setores. Na verdade, Sue Skidmore, chefe de relações com parceiros da Video na Adobe, explicou desta forma:

"Como o mundo do trabalho mudou drasticamente nos últimos 18 meses, também mudou a necessidade de soluções remotas para os utilizadores das aplicações Adobe Creative Cloud®. Agora os criativos podem ultrapassar os limites da criatividade e da colaboração ao executarem tarefas como edição de vídeo e sincronização de áudio e vídeo, ao mesmo tempo que acedem ao armazenamento partilhado e a outro hardware de que necessitam, remotamente. Com Splashtop, os utilizadores de Adobe podem usar com segurança os seus computadores pessoais, Android, iOS e dispositivos Chromebook para trabalharem produtivamente, independentemente da sua localização".

Os clientes da Adobe trabalham frequentemente com petabytes de filmagens que requerem uma forte sincronia A/V e a capacidade de trabalhar rapidamente. Splashtop sobressai nesta área, mesmo quando estás a remar de um Mac para outro Mac a seis mil milhas de distância. Karl Soule da Adobe Video explica o valor de Splashtop desta forma: "Quando os editores de vídeo estão a atingir 3 ou 4 teclas por segundo com os ajustes rápidos que os departamentos promocionais fazem, é crucial ter algo que seja responsivo e que mantenha a sincronização A/V em linha. Essa é uma das áreas em que descobri que o Splashtop se destaca". Leia mais sobre a razão pela qual os clientes da Adobe M&E aproveitam o Splashtop em . A Adobe está viciada no Splashtop.

Splashtop permite trabalho remoto sem stress e de alta qualidade para empresas de Media e Entretenimento

O resultado final é que as empresas M&E estão agora a trabalhar remotamente com a mesma alta qualidade e desempenho de que desfrutam no escritório. Entre eles conta-se khara, Inc., a empresa de planeamento e produção de vídeo fundada por Hideaki Anno. Eles produziram a série 'Evangelion' e 'Dragon Dentist' entre outras obras.

Num estudo de caso recente, o Sr. Shinnosuke Suzuki, um director executivo do departamento de sistemas de informação em khara, Inc. partilhou a experiência de khara usando o Splashtop para produção e planeamento remoto de vídeo. Ele transmitiu que os criativos de khara acharam a transferência de ecrã a alta velocidade durante as sessões remotas muito atractiva. Suzuki acrescentou: "A alta performance do Splashtop permite-nos trabalhar sem stress. É tal e qual como se estivéssemos sentados no computador do escritório".

O acesso remoto de alto desempenho do Splashtop é extremamente simples de implementar

O Splashtop instala-se em minutos ou horas, e tem uma interface muito fácil de usar. Como Andres Reyes, CTO do Boxel Studio disse: "Sempre sentimos que vocês tiveram uma experiência de utilizador muito robusta desde o início... É apenas uma experiência feliz e sem complicações. Foi tão rápido e fácil implantar o Splashtop, apenas mágico! Tudo é fácil - precisas de adicionar mais utilizadores? Clica, clica, super simples"! Reyes disse ainda,

“Os usuários achavam as outras soluções que tentamos muito confusas, e muito lentas, que não era essa a solução que nós queríamos e assim por diante. Nós implantamos a Splashtop e imediatamente recebemos e-mails de nossos artistas — Uau, isso é ótimo, agora eu posso realmente trabalhar, posso realmente fazer meu trabalho. Então, você começa a obter essa satisfação do usuário.”

As funcionalidades melhoradas proporcionam aos criativos um acesso remoto imediato, fácil de usar e de alta velocidade que inclui:

Taxas de quadros até 60 FPS.

Latência Mínima: minimiza automaticamente a latência e a variabilidade da latência

Indicadores de Desempenho: Estado de desempenho em tempo real, incluindo frame rate por segundo (FPS) e bits por segundo (BPS).

No final do dia, seus criativos precisam de ferramentas de desempenho remoto aprimoradas que lhes permitam colaborar, ter uma forte sincronização A/V, trabalhar rapidamente, sem frustrações. É por isso que investimos pesadamente no aumento da potência de desempenho e da facilidade de uso de nossas soluções de acesso remoto. E o motivo pelo qual continuaremos fazendo isso para nossos clientes.

Saiba mais sobre o Splashtop Remote Access para Mídia e Entretenimento.