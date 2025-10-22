Melhor Alternativa ao AeroAdmin — Splashtop Business Access

A Splashtop é o melhor software de desktop remoto para indivíduos e empresas. A Splashtop custa menos e possui mais recursos do que os pacotes similares do AeroAdmin.
A Splashtop é usada por dezenas de milhares de empresas para permitir que os funcionários acessem seus computadores de escritório remotamente usando seus próprios dispositivos. Além de ser rápida e segura, a Splashtop custa menos do que outras ferramentas, como o TeamViewer e o AeroAdmin.
Aqui está uma olhadela sobre por que o Splashtop Remote Access é a melhor alternativa para cada um dos pacotes do AeroAdmin para trabalho remoto.
Splashtop vs AeroAdmin Free
Se você pretende usar um software de desktop remoto para trabalhar remotamente, então é melhor ficar longe do pacote AeroAdmin Free. Embora o produto diga que ele pode ser usado de forma comercial, existem várias limitações que podem dificultar a sua produtividade:
O limite de tempo de conexão por ID é limitado a 17 horas por mês.
Há anúncios e ecrãs de splash na versão gratuita.
Não há transferência de arquivos.
Por outro lado, Splashtop Remote Access oferece acesso remoto ilimitado aos seus computadores, e vem com as melhores funcionalidades de que precisa, incluindo transferência de ficheiros drag-and-drop.
Splashtop vs AeroAdmin Pro
O Splashtop Remote Access Pro e o AeroAdmin Pro têm preços quase idênticos. No entanto, o AeroAdmin Pro não tem uma funcionalidade muito importante que pode ser encontrada no Splashtop Remote Access Pro.
O registro em log ou relatórios de sessões fornece registros sobre a atividade dos seus usuários no aplicativo. Com a Splashtop, você verá registros de conexões remotas, transferências de arquivos, dispositivos usados e muito mais. Os relatórios de sessão não estão disponíveis no AeroAdmin Pro. Esse é um recurso importante para proprietários de contas que desejam manter registros com fins de conformidade, auditoria e segurança.
Splashtop vs AeroAdmin Business
Splashtop Remote Access Pro, começando em R$ 390 por utilizador por ano, pode poupar-lhe dinheiro nos seus custos de subscrição quando comparado com o Pacote Business da AeroAdmin (começando em $119.90 por utilizador por ano).
Onde Splashtop Remote Access Pro supera o AeroAdmin Business é na funcionalidade de Acesso Gerido Centralmente.
Para contas com vários usuários, os proprietários de contas Splashtop podem definir as permissões de acesso de cada usuário para controlar quais usuários podem acessar quais computadores. Esse recurso não está disponível no AeroAdmin Business. Para obter esse recurso no AeroAdmin, você precisa comprar o seu pacote mais caro, o AeroAdmin Corporate.
Splashtop vs AeroAdmin Corporate
O AeroAdmin Corporate chega mais próximo do Splashtop Remote Access Pro em termos de funcionalidades. No entanto, o Splashtop começa em R$ 390/ano, enquanto o pacote AeroAdmin Corporate começa em $139.90/ano. A Splashtop oferece-lhe poupanças significativas todos os anos!
Fato rápido: Preços Splashtop vs AeroAdmin
Novamente, para obter a maioria das funcionalidades encontradas no Splashtop Remote Access Pro, tem que obter o pacote Business ou Corporate da AeroAdmin. Aqui está uma comparação de preços entre os pacotes:
Além disso, a Splashtop oferece preços com desconto para contas com 10 ou mais usuários a partir de $4,54 dólares por mês por usuário. Se você possui uma grande equipe que precisa de software de desktop remoto, você pode economizar muito escolhendo a Splashtop!
Por que escolher a Splashtop?
A Splashtop é o melhor software de desktop remoto de alto desempenho para trabalhadores remotos. Com nossas soluções, você tem acesso remoto seguro aos seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Além de acessar e controlar seus computadores remotamente, você pode desfrutar de todos os recursos que a Splashtop tem para oferecer:
Acesso remoto rápido com streaming 4K e qualidade HD
Áudio
Registo
Gerenciamento do & computador do usuário
Permissões de Acesso
Agrupamento
Transferência de arquivos
Impressão remota
Despertar remoto
Reinicialização remota
Chat
Compartilhar minha área de trabalho
...e mais
A Splashtop também oferece suporte multilíngue e está totalmente localizada para os idiomas de muitos países.
Comece o seu teste gratuito agora para experimentar o Splashtop Remote Access por si mesmo. Não é necessário cartão de crédito para se inscrever.