Melhor Alternativa ao AeroAdmin — Splashtop Business Access

A Splashtop é o melhor software de desktop remoto para indivíduos e empresas. A Splashtop custa menos e possui mais recursos do que os pacotes similares do AeroAdmin.

A Splashtop é usada por dezenas de milhares de empresas para permitir que os funcionários acessem seus computadores de escritório remotamente usando seus próprios dispositivos. Além de ser rápida e segura, a Splashtop custa menos do que outras ferramentas, como o TeamViewer e o AeroAdmin.

Veja porquê o Splashtop Business Access é a melhor alternativa para cada um dos pacotes do AeroAdmin voltados para trabalho remoto.

Splashtop vs AeroAdmin Free

Se você pretende usar um software de desktop remoto para trabalhar remotamente, então é melhor ficar longe do pacote AeroAdmin Free. Embora o produto diga que ele pode ser usado de forma comercial, existem várias limitações que podem dificultar a sua produtividade:

O limite de tempo de conexão por ID é limitado a 17 horas por mês.

Há anúncios e ecrãs de splash na versão gratuita.

Não há transferência de arquivos.

Por outro lado, o Splashtop Business Access oferece acesso remoto ilimitado aos seus computadores e possui os principais recursos do setor, incluindo transferência de arquivos de arrasta e solta.

Splashtop vs AeroAdmin Pro

O Splashtop Business Access Pro e o AeroAdmin Pro possuem preços quase idênticos. No entanto, o AeroAdmin Pro não possui um recurso muito importante que pode ser encontrado no Splashtop Business Access Pro.

O registro em log ou relatórios de sessões fornece registros sobre a atividade dos seus usuários no aplicativo. Com a Splashtop, você verá registros de conexões remotas, transferências de arquivos, dispositivos usados e muito mais. Os relatórios de sessão não estão disponíveis no AeroAdmin Pro. Esse é um recurso importante para proprietários de contas que desejam manter registros com fins de conformidade, auditoria e segurança.

Splashtop vs AeroAdmin Business

Splashtop Business Access Pro, a partir de um €90 utilizador e por ano, pode poupar-te dinheiro nos custos da tua subscrição quando comparado com o Pacote de Negócios AeroAdmin (começa em 119,90 dólares por utilizador e por ano).

O Splashtop Business Access Pro supera o AeroAdmin Business com seu recurso de Acesso Gerenciado Central.

Para contas com vários usuários, os proprietários de contas Splashtop podem definir as permissões de acesso de cada usuário para controlar quais usuários podem acessar quais computadores. Esse recurso não está disponível no AeroAdmin Business. Para obter esse recurso no AeroAdmin, você precisa comprar o seu pacote mais caro, o AeroAdmin Corporate.

Splashtop vs AeroAdmin Corporate

O AeroAdmin Corporate fica mais perto de Splashtop Business Access Pro em termos de recursos. No entanto, o Splashtop começa às €90 /ano enquanto o pacote AeroAdmin Corporate começa nos 139.90 US$ ano. O Splashtop dá-te poupanças significativas todos os anos!

Fato rápido: Preços Splashtop vs AeroAdmin

Vamos repetir, para obter a maioria dos recursos encontrados no Splashtop Business Access Pro, você precisa obter o pacote Business ou Corporate do AeroAdmin. A seguirm, uma comparação de preços entre os pacotes:

Além disso, a Splashtop oferece preços com desconto para contas com 10 ou mais usuários a partir de $4,54 dólares por mês por usuário. Se você possui uma grande equipe que precisa de software de desktop remoto, você pode economizar muito escolhendo a Splashtop!

Por que escolher a Splashtop?

A Splashtop é o melhor software de desktop remoto de alto desempenho para trabalhadores remotos. Com nossas soluções, você tem acesso remoto seguro aos seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Além de acessar e controlar seus computadores remotamente, você pode desfrutar de todos os recursos que a Splashtop tem para oferecer:

Acesso remoto rápido com streaming 4K e qualidade HD

Áudio

Registo

Gerenciamento do & computador do usuário

Permissões de Acesso

Agrupamento

Transferência de arquivos

Impressão remota

Despertar remoto

Reinicialização remota

Chat

Compartilhar minha área de trabalho

...e mais

A Splashtop também oferece suporte multilíngue e está totalmente localizada para os idiomas de muitos países.

Inicie a sua avaliação gratuita agora e experimente o Splashtop Business Access. Não é necessário inserir seu cartão de crédito para começar a usar nossas soluções.

INICIAR