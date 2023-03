As estratégias para trabalhar em casa estão funcionando?

Pesquisa sobre tendências da força de trabalho da Sapphire Ventures indica uma maior aceitação das estratégias de trabalho envolvendo home office

Antes do ataque do COVID-19, se você pedisse para os executivos de empresas imaginarem como seria se seus funcionários trabalhassem em casa, muitos imaginariam pessoas vestidas de pijama, desperdiçando seu tempo jogando videogame, dormindo o dia inteiro ou fazendo de tudo para evitar o trabalho. Eles temiam que se os trabalhadores parassem de frequentar o escritório, sua produtividade cairia muito.

Esses medos fora de controle pesavam muito.

Então, de repente, com as restrições que a pandemia nos impôs, as empresas não tiveram escolha senão apostar em outras estratégias de trabalho, principalmente o home office. Era isso ou parar todas as engrenagens.

Agora, como já estamos longe o suficiente nesse inadvertido e maluco experimento em larga escala, já podemos começar a tirar algumas conclusões sobre o que acontece quando tantas pessoas começam a trabalhar em casa.

A Sapphire Ventures explora o impacto do COVID-19 em ambientes de trabalho de Startups

Alguns dados interessantes vieram da Workforce Trends Survey da Sapphire Ventures, uma empresa de capital de risco que investe em empresas em fase de expansão. (Divulgação completa: Sapphire Ventures é um investidor da Splashtop.)

Ecoando muitas das descobertas da sua própria pesquisa publicada recentemente, a pesquisa da Sapphire Ventures indica que a produtividade ao trabalhar em casa tende a permanecer estável ou até mesmo aumentar, não diminuir.

Temos aqui alguns destaques da pesquisa da Sapphire Ventures:

74% das empresas de crescimento rápido inquiridas acreditam que haverá uma mudança a longo prazo na mistura de trabalhadores no escritório e trabalhadores remotos, como resultado das restrições de abrigo no local de trabalho da COVID-19.

82% dizem que o nível de comunicação e colaboração entre empregados se manteve o mesmo (44%) ou aumentou (38%) desde que eles têm estado a trabalhar remotamente.

91% relatam que a produtividade se manteve igual (53%) ou aumentou (38%) com o trabalho à distância.

72% expressaram apoio à mudança para uma força de trabalho mais distribuída.

Os três principais fatores que apontam uma força de trabalho mais distribuída foram: o conforto e o bem-estar dos funcionários, o acesso ao talento e o menor custo.

Em uma entrevista na Business Insider, o Presidente e Diretor Executivo da Sapphire Ventures, Jai Das, discutiu sobre os efeitos do COVID-19 da perspectiva de como a recessão econômica afeta as startups. “Uma crise econômica acelera o que acontece com as startups. Isso significa que boas empresas podem estourar”, disse ele.

No artigo, Das apontou várias tendências que podem se desenvolver muito bem durante este período pandêmico:

A necessidade de gerir a performance online. "Quando não consegues ver [empregados], como podes avaliar o seu desempenho?" Ele aconselha empresas com empregados que trabalham remotamente ou em locais diferentes para estabelecer indicadores-chave de desempenho (KPIs) precisos e bem compreendidos, "...e depois dar às pessoas uma oportunidade de darem sentido a eles".

A ascensão da segurança baseada na identidade. "A transformação digital da segurança tem de ser feita agora". Uma das principais alterações a emergir deste período é a substituição generalizada das palavras-passe por autorizações baseadas na identidade.

Uma abordagem híbrida para a participação em conferências. Conferências provavelmente irão misturar participantes digitais e locais. “Todos os aspectos das nossas vidas serão afetados pela quarentena, esperamos que a gente aprenda a apreciar mais os aspectos da vida real.”

Agora que muitas empresas estão anunciando extensões das suas opções de trabalho em home office além da pandemia COVID-19, é reconfortante descobrir que, com as tecnologias e processos certos, as empresas e seus funcionários podem continuar a prosperar e a serem produtivos, mesmo que não ao mesmo tempo no mesmo escritório.