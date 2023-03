5 razões pelas quais você deve testar a versão beta do Splashtop Connector (Segurança é a número 1)

Atualmente, a Splashtop está buscando testadores beta para seu novo Splashtop Connector, que permite o acesso remoto a computadores que normalmente só são acessíveis em LAN. O novo recurso permite que os usuários se conectem a computadores que suportam o protocolo RDP diretamente de dentro do aplicativo Splashtop Business, sem usar VPN ou instalar nenhum agente de acesso remoto.

O que é o RDP?

A RDP é um protocolo proprietário criado pela Microsoft que permite que as pessoas se conectem a computadores, servidores, desktops ou apps virtuais do Windows, etc., sem qualquer software de acesso remoto adicional necessário na máquina host. No entanto, o RDP só funciona quando se conecta pela mesma rede local, e é por isso que muitos usuários devem primeiro estabelecer uma conexão VPN quando estão remotos. Outros usuários podem usar uma abordagem daisy-chain para acessar e gerenciar dispositivos em uma zona de segurança separada, conectando-se primeiro a um computador na rede usando uma ferramenta de acesso remoto de terceiros e depois iniciando sessões RDP a partir desse computador.

O RDP permite alguns recursos muito convenientes, como trabalhar remotamente e receber suporte de um especialista em TI de longe. No entanto, embora essa tecnologia agora seja usada por milhões em todo o mundo, há preocupações crescentes de segurança cibernética - principalmente ser usada como um vetor de ataque para ransomware.

Os protocolos abertos, como o RDP, simplesmente não foram concebidos para lidar com as necessidades e requisitos de segurança de hoje ou as maiores preocupações e requisitos de segurança. Além disso, os dispositivos que pertencem aos funcionários conectados à VPN corporativa representam riscos de segurança adicionais e potencial para o malware se espalhar.

Razões para Experimentar o Splashtop Connector

O software de suporte e acesso remoto foi concebido para lidar com um elevado volume de tráfego e fornece acesso completo aos arquivos e aplicações dos computadores remotos, independentemente do ambiente de rede. O seu controle de permissões refinado e o uso de portas de comunicação web padrão o tornam mais seguro e adequado que a VPN e a RDP para um ambiente de trabalho remoto ou híbrido.

Aqui estão 5 razões para usar o Splashtop Connector:

Segurança : As conexões RDP através do Splashtop Connector usam criptografia ponta a ponta e TLS/AES-256 para a Internet. Não é preciso uma VPN : Os usuários não precisam de uma conexão VPN ou estar conectados à mesma rede para acessarem um computador via RDP. Suporte remoto melhorado : Os administradores de TI podem dar suporte remotamente a computadores em redes internas que podem não ter acesso à Internet ou não permitir a instalação de software de acesso remoto de terceiros. Usuários concorrentes : Vários usuários simultâneos podem se conectar ao mesmo servidor e ter as suas próprias sessões individuais de desktop virtual (via RDS/servidor de terminal). Isso não é possível com a grande maioria do software de acesso remoto ou Splashtop padrão. Suporta App Remoto : Os usuários podem executar remotamente um programa específico em vez de se conectarem a um desktop virtual completo, tornando a experiência de utilização da aplicação mais fácil.

Como se tornar um Testador Beta do Splashtop Connector

Visite o link abaixo para se tornar um testador beta do Splashtop Connector.