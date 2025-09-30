5 razões pelas quais você deve testar a versão beta do Splashtop Connector (Segurança é a número 1)

Splashtop Connector é um novo recurso que permite acesso remoto a computadores que normalmente só são acessíveis dentro da LAN. O novo recurso permite que os usuários se conectem a computadores que suportam o protocolo RDP diretamente de dentro do aplicativo Splashtop Business, sem usar VPN ou instalar qualquer agente de acesso remoto.
O que é o RDP?
O RDP é um protocolo proprietário criado pela Microsoft que permite que as pessoas se conectem a computadores, servidores, áreas de trabalho ou aplicativos virtuais do Windows, etc., sem a necessidade de nenhum software de acesso remoto adicional na máquina host. No entanto, o RDP funciona apenas ao se conectar na mesma rede local, e é por isso que muitos usuários devem primeiro estabelecer uma conexão VPN quando estão remotos. Outros usuários podem usar uma abordagem em cadeia para acessar e gerenciar dispositivos em uma zona de segurança separada, primeiro conectando-se a um computador na rede usando uma ferramenta de acesso remoto de terceiros e, em seguida, iniciando sessões RDP desse computador.
O RDP permite alguns recursos muito convenientes, como trabalhar remotamente e receber suporte de um especialista em TI de longe. No entanto, embora esta tecnologia seja utilizada por milhões em todo o mundo, existem crescentes preocupações com a cibersegurança — especialmente por poder ser usada como vetor de ataques ransomware.
Os protocolos abertos, como o RDP, simplesmente não foram concebidos para lidar com as necessidades e requisitos de segurança de hoje ou as maiores preocupações e requisitos de segurança. Além disso, os dispositivos que pertencem aos funcionários conectados à VPN corporativa representam riscos de segurança adicionais e potencial para o malware se espalhar.
Razões para Experimentar o Splashtop Connector
O software de suporte e acesso remoto foi concebido para lidar com um elevado volume de tráfego e fornece acesso completo aos ficheiros e aplicações dos computadores remotos, independentemente do ambiente de rede. Seu controle de permissões refinado e o uso de portas de comunicação da Web padrão o tornam mais seguro e adequado do que VPN e RDP para ambientes de trabalho remotos ou híbridos.
Aqui estão 5 razões para usar o Splashtop Connector:
Segurança
As conexões RDP por meio do Splashtop Connector usam criptografia de ponta a ponta e TLS/AES-256 na Internet.
Não é preciso uma VPN
Os usuários não precisam de uma conexão VPN ou estar conectados à mesma rede para acessar um computador via RDP.
Suporte remoto melhorado
Os administradores de TI podem suportar remotamente computadores em redes internas que podem não ter acesso à Internet ou não permitir a instalação de um software de acesso remoto de terceiros.
Usuários concorrentes
Vários usuários simultâneos podem se conectar ao mesmo servidor e ter as suas próprias sessões individuais de desktop virtual (via RDS/servidor de terminal). Isso não é possível com a grande maioria dos softwares de acesso remoto ou Splashtop padrão.
Suporta App Remoto
Os utilizadores podem executar remotamente um programa específico em vez de se ligarem a um desktop virtual completo, tornando a experiência de utilização da aplicação mais perfeita.
Como usar o conector Splashtop
O Splashtop Connector está disponível no pacote Splashtop Enterprise , uma solução completa de acesso remoto e suporte remoto com opções flexíveis de licenciamento. Inicie uma avaliação gratuita do Splashtop Enterprise agora para experimentar você mesmo os benefícios do Splashtop Connector.