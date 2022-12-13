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Access Your Digital Signage Anytime, Anywhere, From Any Device, a Splashtop Digital Signage Outdoor Banner

Splashtop Remote Access voor Digital Signage

Altijd en overal toegang tot uw digital signage, vanaf elk apparaat

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Eenvoudig uw digital signage ondersteunen om downtime te minimaliseren

Met SRS Premium heeft u op elk moment op afstand toegang tot en controle over uw op Windows en Android gebaseerde digital signage. Zorg ervoor dat uw apparaten goed werken, bied ondersteuning om eventuele problemen op te lossen op het moment dat ze zich voordoen (zelfs als u weg bent) en werk de inhoud op het scherm in realtime bij. SRS Premium is een eenvoudige oplossing voor het ondersteunen van meerdere narrowcasting apparaten.

Krijg volledige toegang op afstand en ondersteun uw narrowcasting met Windows en Android

De brede ondersteuning van Splashtop betekent dat u uw digital signage op afstand kunt benaderen en bedienen vanaf elke Mac, Windows, iOS, Android of Chromebook. 

Krijg op afstand toegang tot en controle over elk apparaat dat draait op Android 8.0 en hoger. Splashtop ondersteunt remote control van Android merken, waaronder Acer, Alcatel, Asus, Blackberry, Essential, Google, Honor, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, Realmi, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE, en meer. 

Belangrijkste voordelen

Eenvoudige implementatie

Creëer uw implementatiepakket en installeer uw streamer op al uw narrowcasting-apparaten. Na installatie kunt u op afstand toegang krijgen tot en ondersteuning bieden voor uw apparaten.

Op afstand problemen oplossen

Uw digital signage moet altijd werken, zonder problemen. Als zich een probleem voordoet, kunt u gewoon op afstand in het apparaat kijken, problemen vinden en snel verhelpen.

Apparaten snel updaten

Moet u de inhoud bijwerken op meerdere narrowcasting-apparaten, zelfs als deze zich op meerdere locaties bevinden? Maak op afstand verbinding met de apparaten die u moet updaten doe dit snel.

Goede prestaties

Splashtop's high-performance engine geeft u snelle verbindingen met HD-kwaliteit en -geluid. Het op afstand bedienen en ondersteunen van uw digital signage is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Gebruikersbeheer en -groepering

Organiseer uw digital signage apparaten in groepen om de toegang gemakkelijk te beheren. Zet extra gebruikers in groepen, en stel hun rollen en toegangsrechten in.

Veiligheid

Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Alle verbindingen, bestandsoverdrachten en management events worden gelogd. Meer informatie over Splashtop security.

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