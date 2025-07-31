Splashtop Remote Access - Tips & Tricks
Sluit je aan bij ons team van experts van het Productteam om meer te leren over de nieuwe en krachtige mogelijkheden van Splashtop Remote Access. Je ontdekt hoe je krachtige functies kunt benutten om je ervaring met remote werken te verbeteren. Of je nu een IT-professional, een bedrijfseigenaar of een remote werker bent, dit webinar zal je voorzien van de kennis en tools om productiviteit en veiligheid te maximaliseren.
In dit webinar leert u meer over:
Het implementeren van sterke beveiligingsmaatregelen en het waarborgen van ononderbroken real-time bedrijfsvoering en naleving van de branchevoorschriften.
Hoe je remote toegang tot je apparaten vanaf elke locatie kunt instellen en beheren, zodat je verbonden en productief blijft.
Beste praktijken voor het beveiligen van je externe sessies, inclusief multi-factor authenticatie en encryptie.
Tips & Tricks voor het snel diagnosticeren en oplossen van veelvoorkomende problemen met remote toegang.
Hoe je ingebouwde samenwerkingsfuncties kunt gebruiken om effectief met je team te werken, ongeacht waar ze zich bevinden.
Dit webinar is gemaakt om u te helpen het volledige potentieel van de remote accessoplossing van Splashtop te benutten.