Splashtop Personal: Configureerbare Shortcuts en GamePad
Functies om mensen die een remote accessoplossing gebruiken in staat te stellen vanaf hun lokale netwerk te werken
Nu heeft Splashtop Personal een nieuwe geweldige functie, Configureerbare shortcuts & gamepad. Hiermee kunt u gemakkelijk uw apps en games besturen op zowel Windows als Mac computers. Dit is hoe het werkt:
Maak uw eigen shortcuts en profielen
Shortcuts op het scherm verwijzen naar de meest gebruikte Windows- en Mac-functies.
Gebruikt ingebouwde profielen voor Microsoft Office, mediaspelers, browsers, Windows 8, Mac OS X, Diablo en Pro Evolution Soccer 2012.
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Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad