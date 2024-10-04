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Splashtop Personal: Configureerbare Shortcuts en GamePad

Functies om mensen die een remote accessoplossing gebruiken in staat te stellen vanaf hun lokale netwerk te werken

Nu heeft Splashtop Personal een nieuwe geweldige functie, Configureerbare shortcuts & gamepad. Hiermee kunt u gemakkelijk uw apps en games besturen op zowel Windows als Mac computers. Dit is hoe het werkt:

  • Maak uw eigen shortcuts en profielen

  • Shortcuts op het scherm verwijzen naar de meest gebruikte Windows- en Mac-functies.

  • Gebruikt ingebouwde profielen voor Microsoft Office, mediaspelers, browsers, Windows 8, Mac OS X, Diablo en Pro Evolution Soccer 2012.

Meer informatie over Splashtop Personal.

Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad
Demo Video: Splashtop Personal: Configurable Shortcuts & GamePad


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