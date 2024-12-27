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Splashtop Enterprise met SplashApp

Bekijk de demovideo om te zien hoe eenvoudig het is om op afstand toegang te krijgen tot uw apps en gegevens met Splashtop Enterprise

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De snelste, eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot al uw apps en gegevens op elk apparaat, terwijl u op afstand toegang heeft tot uw hoofcomputer. Splashtop biedt topprestaties op het gebied van toegang tot desktops en toepassingen vanaf pc's/Mac's, servers en de cloud. Het is een meer kosteneffectieve oplossing dan VDI en RDP.

Meer informatie over Splashtop Enterprise.

Splashtop Enterprise with SplashApp
Splashtop Enterprise with SplashApp


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