Splashtop Enterprise met SplashApp
Bekijk de demovideo om te zien hoe eenvoudig het is om op afstand toegang te krijgen tot uw apps en gegevens met Splashtop Enterprise
Bekijk de Demo Video
De snelste, eenvoudigste manier om toegang te krijgen tot al uw apps en gegevens op elk apparaat, terwijl u op afstand toegang heeft tot uw hoofcomputer. Splashtop biedt topprestaties op het gebied van toegang tot desktops en toepassingen vanaf pc's/Mac's, servers en de cloud. Het is een meer kosteneffectieve oplossing dan VDI en RDP.
Splashtop Enterprise with SplashApp