Splashtop Classroom Verbetert de betrokkenheid
Met Splashtop Classroom kunnen docenten hun computer en software delen met de devices van studenten
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Eenmaal verbonden met Splashtop Classroom kunnen leerlingen de lesinhoud direct op hun mobiele apparaat bekijken, controleren en van aantekeningen voorzien. Splashtop Classroom is perfect voor leraren en instructeurs die het hele lokaal bij hun les willen betrekken!
Splashtop Classroom bevat nu een cloud-optie voor scholen en leraren die onze on-premise oplossing niet kunnen installeren, ondersteunt streaming audio samen met het scherm en laat meerdere leerlingen de les direct op hun apparaat besturen zonder op te staan.
We bieden ook Splashtop Mirroring360, waarmee u een Chromebook, iPad/iPhone of Windows/Mac-scherm kunt spiegelen met de computer. Wanneer Mirroring360 wordt gebruikt in combinatie met Splashtop Classroom, kan het gespiegelde apparaatscherm worden gedeeld met alle apparaten (lokaal of op afstand), inclusief andere iPads, Android, pc's, Macs en Chromebooks!