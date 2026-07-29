Splashtalks: Productrelease Update zomer 2026 met Phil Sheu
Krijg als een van de eersten een exclusieve preview van de Summer Product Release van Splashtop, met Phil Sheu, CTO en medeoprichter van Splashtop.
Als de technologische visionair achter de innovatie van Splashtop zal Phil laten zien hoe onze nieuwste ontwikkelingen remote access, remote support, endpointmanagement en security opnieuw definiëren. Neem een exclusief kijkje achter de schermen en ontdek welke technologieën ons platform verder ontwikkelen en wat dat betekent voor uw team en uw bedrijf.
Krijg een eerste blik op de nieuwste innovaties die u helpen tijd te besparen, risico's te verminderen en meer te doen met minder:
Een overzicht van de apparaatstatus waarmee IT-teams snel de OS-versies, schijf-encryptie, endpointsecurity, firewallstatus en meer kunnen beoordelen.
Diepere SentinelOne AV/EDR-integratie om de endpointbescherming te verbeteren en de beveiligingsactiviteiten te stroomlijnen, samen met een soepelere online aankoopervaring om de inkoop te vereenvoudigen.
Snellere workflows om endpoints te beveiligen met inzicht in Windows KB's of MacOS versies die nodig zijn om kwetsbaarheden te verhelpen en direct te patchen.
Verbeterde filter- en rapportagemogelijkheden die het makkelijker maken om bruikbare inzichten naar voren te brengen en compliance-rapportage ondersteunen.
AI-functionaliteit die handmatig werk vermindert door kritieke informatie overzichtelijk te presenteren en samen te vatten, zodat u sneller de juiste beslissingen kunt nemen.
Uitgebreide mogelijkheden voor apparaatgebaseerde toegang en Cloud PKI met Foxpass, voor sterkere authenticatiecontroles, uitgebreidere MDM-integraties, beter inzicht en bredere ondersteuning voor certificaatgebaseerd toegangsbeheer.
Mis uw kans niet om vooruit te lopen op wat gaat komen. Meld u vandaag nog aan en maak deze zomer uw IT-beheer slimmer.