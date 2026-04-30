Splashtalks: Productrelease-update voor de lente 2026
Kijk met ons mee voor een exclusieve blik op de Splashtop's product-release voor deze lente, met inzichten van Thomas Deng, medeoprichter en EVP Product Management.
Thomas leidt de productontwikkeling, engineering en operaties van Splashtop, en zal delen hoe klantgerichte innovatie onze roadmap bepaalt, hoe we het vertrouwen binnen de IT-community blijven versterken en hoe jullie feedback direct invloed heeft op wat we als volgende ontwikkelen.
Ook krijgt u in deze 30 minuten durende sessie een live beeld van krachtige nieuwe verbeteringen die u helpen routinetaken te automatiseren, compliance te stroomlijnen en endpoints efficiënter te beheren.
SentinelOne-integratie: Versterk uw beveiligingsoperaties met naadloze integratie in SentinelOne endpointsecurity-oplossingen — versnel de respons op dreigingen terwijl u de aankoop en het beheer van securitytools vereenvoudigt.
Slimmere, Makkelijkere Scripting: Nieuwe gestroomlijnde scriptworkflows maken routinematig onderhoud en het oplossen van problemen sneller en intuïtiever – zodat uw team meer kan doen in minder tijd.
Geavanceerd endpoint-tagging: Krijg meer gedetailleerde controle met endpoint-tagging voor verbeterde organisatie, groepering en efficiënt beheer op grote schaal.
AI-gestuurde verbeteringen: Krijg snellere productondersteuning wanneer u die nodig heeft, diepere inzichten in de kwaliteit van patches en intelligente tools die slimmer besluitvorming ondersteunen.
Mis deze kans niet om rechtstreeks van de leiding van Splashtop te horen en wees de eerste die ontdekt wat er nieuw is.