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Veilige access en IT-supportoplossingen voor onderwijsinstellingen

Bekijk bij ons een educatief overzicht van de uitgebreide IT-oplossingen die Splashtop biedt voor de beveiligde digitale reis van uw school.

In deze inzichtelijke chat zullen Splashtop-productexperts het volgende delen:

  • Hoe veilige toegang, remote IT-support en wifi-authenticatieoplossingen succesvolle digitale leerervaringen mogelijk maken.

  • Voorbeelden uit de praktijk van onderwijsinstellingen die gebruik maken van de oplossingen van Splashtop

  • Interactieve vraag en antwoord: praat met onze experts om de specifieke uitdagingen te bespreken waarmee uw IT-team wordt geconfronteerd bij het implementeren en ondersteunen van een veilige leeromgeving.


Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video