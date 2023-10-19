Veilige access en IT-supportoplossingen voor onderwijsinstellingen
Bekijk bij ons een educatief overzicht van de uitgebreide IT-oplossingen die Splashtop biedt voor de beveiligde digitale reis van uw school.
In deze inzichtelijke chat zullen Splashtop-productexperts het volgende delen:
Hoe veilige toegang, remote IT-support en wifi-authenticatieoplossingen succesvolle digitale leerervaringen mogelijk maken.
Voorbeelden uit de praktijk van onderwijsinstellingen die gebruik maken van de oplossingen van Splashtop
Interactieve vraag en antwoord: praat met onze experts om de specifieke uitdagingen te bespreken waarmee uw IT-team wordt geconfronteerd bij het implementeren en ondersteunen van een veilige leeromgeving.
Secure Access & IT Support Solutions for Educational Institutions Video