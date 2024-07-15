Trends op het gebied van remote support die van invloed zijn op het bedrijfsleven in 2022
Presentatie van ons nieuwste onderzoek met 1000 Enterprise ITDM's
In deze virtuele lunch and learn hoort u over de belangrijkste remote supporttrends in 2022, die zijn naar voren zijn gekomen in ons onderzoek onder meer dan 1.000 IT-leiders. Ontdek hoe IT-professionals een extern/verspreid personeelsbestand veilig kunnen ondersteunen vanaf elke locatie op elk apparaat of platform.
Trends op het gebied van remote support die van invloed zijn op het bedrijfsleven in 2022