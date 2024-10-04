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Splashtop Quick Setup Guide

Splashtop snelle installatiegids

  1. Installeer de Splashtop Business-app op de apparaten waar vanaf u verbinding wilt maken.

    1. Download hier de Business-app. Na het downloaden klikt u op het bestand om de installatie te starten.

    2. Eenmaal geïnstalleerd, opent u de app. Opmerking: apparaatverificatie is vereist voor de eerste keer inloggen. Na een succesvolle verificatie opent u de Business-app opnieuw.

  2. Installeer de Splashtop Streamer op de apparaten die u op afstand wilt bedienen.

    1. Log in op het beheerportaal en klik op "Computer toevoegen". Kopieer de Streamer-downloadlink en stuur deze naar de computers waarmee u de externe verbinding wilt maken.

    2. Op deze computers opent u de link om Streamer te downloaden, installeren en starten. Klik vervolgens op "OK" om toegangsrechten te verlenen.

  3. Maak verbinding met uw externe apparaten:

    1. Open de Business-app op het apparaat waar vanaf u verbinding wilt maken.

    2. U ziet een lijst met computers waarop Streamer is geïnstalleerd. Klik op de gewenste computer om een externe verbinding tot stand te brengen.


Bekijk de Demo Video

Splashtop Remote Access: Productdemo
Splashtop Remote Access: Productdemo