Splashtop Quick Setup Guide
Splashtop snelle installatiegids
Installeer de Splashtop Business-app op de apparaten waar vanaf u verbinding wilt maken.
Download hier de Business-app. Na het downloaden klikt u op het bestand om de installatie te starten.
Eenmaal geïnstalleerd, opent u de app. Opmerking: apparaatverificatie is vereist voor de eerste keer inloggen. Na een succesvolle verificatie opent u de Business-app opnieuw.
Installeer de Splashtop Streamer op de apparaten die u op afstand wilt bedienen.
Log in op het beheerportaal en klik op "Computer toevoegen". Kopieer de Streamer-downloadlink en stuur deze naar de computers waarmee u de externe verbinding wilt maken.
Op deze computers opent u de link om Streamer te downloaden, installeren en starten. Klik vervolgens op "OK" om toegangsrechten te verlenen.
Maak verbinding met uw externe apparaten:
Open de Business-app op het apparaat waar vanaf u verbinding wilt maken.
U ziet een lijst met computers waarop Streamer is geïnstalleerd. Klik op de gewenste computer om een externe verbinding tot stand te brengen.