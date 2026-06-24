Maximaliseer IT-efficiëntie met de Splashtop Web Console
Volg deze 30 minuten durende live sessie om te leren hoe u teammanagement, beveiliging en IT-efficiëntie kunt maximaliseren met behulp van de Splashtop Web Console.
U zult het volgende leren:
Organiseer uw team en endpoints voor efficiënt beheer op grote schaal
Los problemen sneller op met achtergrondacties
Versterk de beveiliging en behoud zichtbaarheid in uw omgeving
Automatiseer en krijg toegang tot geavanceerde managementmogelijkheden met Splashtop AEM