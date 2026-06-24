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Maximaliseer IT-efficiëntie met de Splashtop Web Console

Volg deze 30 minuten durende live sessie om te leren hoe u teammanagement, beveiliging en IT-efficiëntie kunt maximaliseren met behulp van de Splashtop Web Console.

U zult het volgende leren:

  • Organiseer uw team en endpoints voor efficiënt beheer op grote schaal

  • Los problemen sneller op met achtergrondacties

  • Versterk de beveiliging en behoud zichtbaarheid in uw omgeving

  • Automatiseer en krijg toegang tot geavanceerde managementmogelijkheden met Splashtop AEM