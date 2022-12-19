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Reading a case study on Val Verde Unified School District using Splashtop Classroom

Belangrijkste trends die de toekomst van het onderwijs in 2021 bepalen

23 september 2021

Luister naar Lisa Avvocato, VP Product Marketing bij Splashtop, en Megan Nguyen, Senior Product Manager bij Splashtop, die belangrijke trends bespreken die de toekomst van het onderwijs beïnvloeden, zoals wat studenten verwachten van flexibele leeromgevingen en hoe instellingen remote access gebruiken om de ongelijkheden tussen studenten te overbruggen.

Belangrijkste trends die de toekomst van het onderwijs bepalen
Belangrijkste trends die de toekomst van het onderwijs bepalen