Belangrijkste trends die de toekomst van het onderwijs in 2021 bepalen
23 september 2021
Luister naar Lisa Avvocato, VP Product Marketing bij Splashtop, en Megan Nguyen, Senior Product Manager bij Splashtop, die belangrijke trends bespreken die de toekomst van het onderwijs beïnvloeden, zoals wat studenten verwachten van flexibele leeromgevingen en hoe instellingen remote access gebruiken om de ongelijkheden tussen studenten te overbruggen.
Belangrijkste trends die de toekomst van het onderwijs bepalen