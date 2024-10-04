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Freshworks IT support providing real-time IT support using a laptop at a desk

Freshworks Information in Action Series: Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era

Realtime IT-support bieden in een tijd van werken op afstand

Freshworks Information in Action Series: Delivering Real-Time IT Support in a Remote Work Era

In dit webinar, gehost door Splashtop en Freshworks, ziet u een demonstratie van hoe IT-professionals snel en effectief support kunnen bieden door gebruik te maken van een geïntegreerde servicedelivery-oplossing.. 

Realtime IT-support bieden in een tijd van werken op afstand
Realtime IT-support bieden in een tijd van werken op afstand