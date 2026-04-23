Splashtalks: Productrelease Update Herfst 2025
Slimmer, sterker, veiliger - Bekijk wat er nieuw is deze herfst. Splashtop levert krachtige nieuwe updates die IT-teams en MSP's helpen om hun werkwijze te verbeteren; Van snellere support en gestroomlijnd apparaatbeheer tot sterkere beveiliging en automatisering.
Of u nu externe endpoints beheert, hybride teams ondersteunt of groeiende bedrijven ondersteunt, deze release helpt u slimmer te werken, niet harder.
Tijdens deze exclusieve sessie leert u over:
Gecentraliseerde softwareinventaris voor eenvoudige audits en compliance
Custom endpointattributen voor meer flexibiliteit bij het beheren van endpoints - Verbeterde endpointsecurity met EDR
Mogelijkheden voor endpointconfiguratie en compliancemanagement, bijv. Wifi- of lokale firewallconfiguratie
OS CVE-identificatie, inclusief AI CVE-samenvattingen
Ondersteund door klantfeedback en IT-uitdagingen uit de praktijk, zijn deze nieuwe functies ontworpen om op te lossen wat voor u het belangrijkst is: het verkorten van responstijden, het minimaliseren van risico's, het verbeteren van de zichtbaarheid en het opschalen van de ondersteuning met vertrouwen.
Doe met ons mee om te ontdekken wat er nieuw is en hoe u er het beste uit kunt halen.