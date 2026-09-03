Zorgen voor veilige IT-activiteiten met Splashtop Enterprise
Waarom neem je niet 20 minuten om je Splashtop-beheer en beveiliging te bekijken?
Naarmate het gebruik van Splashtop toeneemt, verschuiven de belangrijkste uitdagingen van het simpelweg tot stand brengen van "verbindingen" naar het waarborgen van effectief "beheer en controle."
In dit webinar laten we zien hoe je je bestaande Splashtop-omgeving veilig en efficiënt kunt opschalen met behulp van Splashtop Enterprise. We zullen belangrijke functies tonen—zoals SSO/SAML-integratie, toegangstijdbeperkingen, gedetailleerde controle over functies en permissies, watermerken, logging en sessieregistratie—met behulp van de daadwerkelijke beheerconsole. We zullen ook endpoint managementmogelijkheden introduceren via AEM (Autonomous Endpoint Management).
Dit is een geweldige kans om te upgraden naar de Enterprise-editie tegen een gereduceerd tarief. Registreer nu.
Leerdoelen:
Management- en beveiligingsuitdagingen gepaard met het uitbreiden van het gebruik van Splashtop
Authenticatiebeheer stroomlijnen via SSO/SAML-integratie
Veilige remote access operations waarborgen door het beheersen van toegangstijden
Functies en permissies beheren via gedetailleerde instellingen
Beveiliging verbeteren met watermerken, logging en sessieregistratie
Endpoint-, patch- en softwarebeheer met AEM