Elimineer blinde vlekken in Intune: Beheer alle endpoints met Splashtop
Beschrijving: Doe mee aan ons webinar om te zien hoe Splashtop de mogelijkheden van Microsoft Intune uitbreidt voor endpointmanagement automatisering en cross-platform zichtbaarheid. U zult het volgende leren:
Het uitrollen van de Splashtop-agent uit via Intune voor snellere onboarding
Het beheren van Windows, MacOS, Linux en netwerkapparaten naast Intune endpoints
Het automatiseren van patching, alerts en workflows om de IT-werklast te verminderen
Het toezicht houden op Intune-compliance direct binnen Splashtop