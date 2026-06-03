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Elimineer blinde vlekken in Intune: Beheer alle endpoints met Splashtop

Beschrijving: Doe mee aan ons webinar om te zien hoe Splashtop de mogelijkheden van Microsoft Intune uitbreidt voor endpointmanagement automatisering en cross-platform zichtbaarheid. U zult het volgende leren:

  • Het uitrollen van de Splashtop-agent uit via Intune voor snellere onboarding

  • Het beheren van Windows, MacOS, Linux en netwerkapparaten naast Intune endpoints

  • Het automatiseren van patching, alerts en workflows om de IT-werklast te verminderen

  • Het toezicht houden op Intune-compliance direct binnen Splashtop