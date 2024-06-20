Het ondersteunen van een verspreid personeelsbestand
Verspreid werken gaat niet meer verdwijnen, maar het is niet langer voldoende om alleen overal en altijd toegang mogelijk te maken. Een toekomstbestendige strategie wordt gebouwd met flexibiliteit en met de gebruikers van de organisatie als uitgangspunt.
Remote oplossingen zijn goed voor bloeiende IT-teams
IT-managers zien steeds meer complexiteit nu ze te maken hebben met een verspreid personeelsbestand met meerdere teamlocaties, verhoogde veiligheidsrisico's, talloze apparaten en besturingssystemen, en bovendien met veranderende werkpatronen en individuele behoeften.
Uit nieuwe gegevens blijkt echter dat een derde van de IT-managers minder gestrest is op het werk, dankzij remote access en supportoplossingen. De voordelen van deze tools zijn compromisloze flexibiliteit, intuïtieve ervaringen, vertrouwde security en duurzame support. Ze hebben ook een directe invloed op het vertrouwen en de tevredenheid van de werknemers.
Lees de whitepaper
Kom meer te weten over hoe veilige remote access en supportoplossingen de productiviteit en het geluk op de werkplek kunnen bevorderen, door het rapport van Splashtop, "From Disrupted to Distributed: How IT is Navigating the Changing Work Environment" te lezen.
Voorbeelden uit de praktijk
Hoe BDP in 24 uur volledig remote werd
Hoe BDP in 24 uur volledig remote werd
Toen corona toesloeg, moest BDP ineens 1.350 werknemers in staat stellen thuis te werken. Ontdek hoe onze oplossing snelle en intuïtieve toegang tot alle bedrijfssoftware met beheer op ondernemingsniveau en multifactor-authenticatie (MFA) mogelijk maakt.
Van verstoord naar verspreid werken in drie belangrijke getallen
Van verstoord naar verspreid werken in drie belangrijke getallen
Hoe denken IT-teams over de toekomst? En wat zijn de drie kerngebieden waarop ze zich moeten richten om meer flexibiliteit en werkplekervaringen te stimuleren? Krijg belangrijke inzichten in duurzame en proactieve benaderingen door ons artikel te lezen.
Het menselijk effect van verspreid werken
Onze enquête onder 1.000 IT-beslissers onthulde de wijdverbreide voordelen van veilige remote access en supportoplossingen, waarbij 42% verklaarde dat hun baan daardoor meer voldoening gaf. Desondanks worden velen geconfronteerd met belemmeringen bij het bereiken van flexibele werkpraktijken.
De kloof dichten bij thuiswerken
Ontdek de onderdelen van een duurzame verspreide werkstrategie en hoe IT-beslissers de weg kunnen wijzen naar zowel meer productiviteit als welzijn op de werkplek.
Hoogwaardige security
Geavanceerde securitydreigingen kunnen elk moment opduiken, vooral wanneer u steeds meer verschillende apparaten op verschillende locaties moet beheren. Om de controle te behouden moeten bedrijven security zien als iets dat nooit af is.
Van standaarden en compliance tot geavanceerde security protectie, de zakelijke producten van Splashtop zijn speciaal gebouwd om IT volledige controle te geven over het beveiligen van data, terwijl werknemers de flexibiliteit hebben om er overal bij te kunnen.
Flexibiliteit en Performance
Aanpassing aan veranderende werkeisen mag niet ten koste gaan van de prestaties. Hoe of waar mensen ook moeten werken, organisaties moeten de zekerheid hebben dat ze een oplossing voor bedrijfscontinuïteit hebben die is afgestemd op hun unieke behoeften.
Met één centrale console en een schat aan functies helpt Splashtop u wendbaar te blijven en de complexiteit van verspreid werk weg te nemen. Het effectief beheren van het veranderende werklandschap wordt nog eenvoudiger met een remote supportoplossing die is afgestemd op de workflow van elke gebruiker.
Klantenservice
Als de best gewaardeerde in de branche voor klantenondersteuning met een Net Promoter Score (NPS) van 93, zet Splashtop zich in om teams zonder onderbrekingen te laten werken. Onze klanten kunnen ervoor kiezen om met technische experts en verkoopteams te spreken of live chat ondersteuning te gebruiken om problemen snel te verhelpen.
Eenvoudige Remote Oplossingen
Elke minuut die wordt verspild aan het wachten op oplossingen voor problemen heeft een directe invloed op de vooruitzichten van een bedrijf. Als u echter een toegewijd team heeft dat kan helpen, door middel van beheerde of onbeheerde support, kunt u onnodige downtime vermijden.
Bij Splashtop willen we mensen de middelen en ondersteuning geven om te werken hoe ze willen, waar ze willen en met welk apparaat ze maar willen.