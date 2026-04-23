Consolideren, Vereenvoudigen, Uitbreiden: Lean IT in actie
Naarmate hybride werk uitbreidt, krijgen IT-leiders steeds grotere uitdagingen voor hun kiezen: te veel tools, stijgende kosten en de noodzaak om verspreide teams met weinig personeel te ondersteunen. De oplossing? Consolidatie.
Door Splashtop Remote Support met Autonomous Endpoint Management (AEM) in te zetten, schaalde pb2 (een Splashtop-klant) van een pilot met 25 gebruikers naar ondersteuning van 200 medewerkers in het hele land met slechts één IT-team van drie personen. De resultaten: snellere ticketoplossing, tot 15 uur administratietijd per week teruggewonnen, meer dan $100 per endpoint per maand bespaard op licentiekosten, en een ROI van 458% met een terugbetalingsperiode van 11 weken.
In dit webinar, georganiseerd door Splashtop, zal Cameron Marsh van Nucleus Research en pb2 vertellen hoe het consolideren van remote support en endpointmanagement in één platform pb2, een nationaal architectuur- en ingenieursbureau, in staat stelde om IT-werk te stroomlijnen, kosten te besparen en tegelijkertijd de beveiliging en compliance te verbeteren.
U zult het volgende leren:
Wie is pb2? Wat doen ze, hoe groot zijn hun teams en hun IT, enzovoort?
Waarom versnelt het consolideren van IT-tools de efficiëntie en ROI?
Hoe het IT-management van pb2 Splashtop Remote Support + AEM evalueerde, uitrolde en opschaalde
Door analisten ondersteunde best practices voor lean IT-teams die verspreid personeel ondersteunen
Sluit aan om te zien hoe het vereenvoudigen van uw IT-stack kosten kan besparen, tijd kan terugwinnen en IT-support kan omzetten in een strategisch voordeel.