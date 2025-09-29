Een plattelands schooldistrict consolideert remote support en endpointmanagement met Splashtop
Opschalen van district-brede IT-ondersteuning, zichtbaarheid en controle met Splashtop Enterprise en Autonomous Endpoint Management (AEM)
Gevolg
Verminderde uitvaltijd op apparaten van personeel
Met snelle, betrouwbare remote support heeft het district de verstoringen geminimaliseerd en de behoefte aan persoonlijke IT-bezoeken bij meer dan 70 endpoints verminderd.
Lagere Totale Eigendomskosten
Door drie afzonderlijke tools te consolideren in een enkel Splashtop-platform, heeft het district de softwarelicentiekosten en inefficiënties aanzienlijk verminderd, terwijl de dekking is uitgebreid naar 100% van de apparaten van het personeel.
Lean IT Team, Volledige Controle
Het district automatiseert nu patching, beheert antivirus en ondersteunt alle apparaten centraal, zonder extra personeel of externe aannemers nodig te hebben.
Uitdagingen
Een landelijke schooldistrict in Idaho bedient ongeveer 150 studenten en 35 medewerkers. Met slechts één IT-leider, de Technologiedirecteur van de school, verantwoordelijk voor alles van werkstationupdates tot serverbeheer, waren de middelen enorm beperkt.
Het beheren van deze omgeving met beperkte middelen creëerde verschillende uitdagingen:
Toolcomplexiteit en kosten: Eerdere oplossingen voor patching en antivirus waren duur en moeilijk te beheren
Beperkte middelen: Budget- en personeelsbeperkingen maakten het moeilijk om tools op ondernemingsniveau te rechtvaardigen
Behoefte aan Consolidatie: Meerdere platforms creëerden inefficiënties en verhoogden de werklast om meerdere agents te beheren
"Het is maar ik," zei de Technologiedirecteur van de school. "Ik had een oplossing nodig die alles aankon, maar die het budget niet zou overschrijden."
Van een van onze tevreden klanten
Nadat ik een knieoperatie had ondergaan en niet op kantoor kon komen, kon ik nog steeds het personeel vanuit huis ondersteunen. Dat zou onmogelijk zijn geweest zonder Splashtop.
~ School’s Technology Director
Van een van onze tevreden klanten
Ik doe nu alles in Splashtop - patching, antivirus, remote access, het is gewoon gemakkelijker te beheren als het allemaal op één plek staat. In vergelijking met andere tools die we hebben geëvalueerd, geeft Splashtop ons precies wat we nodig hebben tegen een fractie van de kosten.
~ School’s Technology Director
Oplossing
Onbeheerde Remote Support voor medewerkersapparaten: De Technologisch Directeur implementeerde de Splashtop Streamer-agent op alle Windows en Mac apparaten die door docenten en administratief personeel worden gebruikt, waardoor consistente en veilige ondersteuning voor probleemoplossing en onderhoud mogelijk wordt gemaakt.
On-demand Remote Support: De Technologisch Directeur maakt gebruik van Splashtop SOS voor ad-hoc remote support-sessies, inclusief de Chromebooks van studenten.
Geautomatiseerd Patching: Ze vervingen afzonderlijke patchingtools door Splashtop AEM, waardoor wekelijkse werkstations en tweewekelijkse server update schema's werden gecreëerd met real-time dekking voor besturingssystemen en applicaties van derden.
Antivirusbescherming: Het district verving ook zijn huidige Antivirusoplossing door Splashtop Antivirus aangedreven door Bitdefender, beheerd vanaf hetzelfde dashboard als remote access, support en patching.
Toolconsolidatie voor Eenvoud: Overstappen van meerdere producten naar een enkel Splashtop platform voor remote toegang, patching en antivirus, stroomlijnde IT-operaties.
Kosteneffectieve Licenties: Splashtop's transparante prijsstelling maakte volledige apparaatdekking en functies van ondernemingskwaliteit mogelijk zonder het beperkte budget van het district te overschrijden.
Naadloos Upgradepad: De Technologiedirecteur begon aanvankelijk met Splashtop alleen voor remote access tot werkstations en servers, en upgrade naar Splashtop Enterprise met AEM om tegemoet te komen aan groeiende support- en beveiligingsbehoeften.
Over de klant
Een landelijke schooldistrict in Idaho bedient een landelijke gemeenschap met diepe wortels in mijnbouw, landbouw en veeteelt. Ondanks beperkte middelen levert het district een sterke academische en buitenschoolse ervaring dankzij toegewijd personeel en slimme technologische beslissingen.