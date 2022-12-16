Poway Unified School District gebruikt Splashtop remote access om het leren te verbeteren
Studenten op afstand toegang geven tot schoolcomputers en software die nodig is voor CTE-cursussen vanaf elk apparaat, inclusief Chromebooks.
Bekijk de video
Bekijk hoe het Poway School District ervoor zorgde dat hun studenten buiten de campus toegang kregen tot schoolcomputers en gespecialiseerde software op hun persoonlijke apparaten. Splashtop Enterprise maakte het mogelijk en eenvoudig voor studenten om door te leren in een hybride omgeving.
Meer informatie over Splashtop Enterprise voor remote lab access.
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning