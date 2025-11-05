OCIL in Canada automatiseert en vereenvoudigt met Splashtop de IT-activiteiten
IT-activiteiten in Canada moderniseren om het Office of the Commissioner of Indigenous Languages (OCIL) te ondersteunen met veilige en efficiënte remote support en endpointmanagement.
Gevolg
Snellere Remote Support Wereldwijd
Splashtop stelt OCIL in staat om medewerkers naadloos te ondersteunen in kantoren en afgelegen regio's in Canada en de rest van de wereld. Problemen die vroeger langdurige coördinatie of reizen vereisten, worden nu binnen enkele minuten opgelost, waardoor de operaties soepel blijven verlopen.
Efficiëntie voor een slank IT-team
Splashtop heeft de noodzaak voor handmatige updates en onsite probleemoplossing weggenomen. Geautomatiseerde patching en gecentraliseerde controle besparen elke week aanzienlijk tijd, waardoor één IT-leider alle infrastructuur bij OCIL kan beheren en efficiënt op schaal kan opereren.
Sterkere zichtbaarheid en controle
Met de toevoeging van Microsoft Intune behaalde OCIL realtime zichtbaarheid, sterkere endpoint-naleving en bredere toegang tot systemen zonder afhankelijk te zijn van minder veilige en flexibele methoden voor externe verbinding.
Uitdagingen
Als enige IT Lead bij het Office of the Commissioner of Indigenous Languages (OCIL) beheert Hannah Lavallee elk aspect van de technologiestack van de organisatie, van Intune-beleid en cybersecurity tot servers, back-ups en ondersteuning van gebruikers. Met slechts één fulltime IT-plek en personeel verspreid over heel Canada, is het bieden van consistente, realtime support een groeiende uitdaging.
OCIL is sterk afhankelijk van Microsoft Intune voor beheer van apparaten, maar er waren meerdere operationele tekortkomingen die de dagelijkse ondersteuning lastig maakten. Belangrijke uitdagingen waren onder andere:
We hadden geen eenvoudige, realtime manier om remote medewerkers in alle provincies te ondersteunen
Er was beperkte zichtbaarheid bij het oplossen van problemen via Intune alleen
We zagen inconsistente patch- en updatecompliance op endpoints
Er bestond geen optie om gebruikers te bekijken of te helpen op iPhones en andere mobiele apparaten
We waren afhankelijk van langzamere, minder veilige externe verbindingsmethoden
"Ik doe het allemaal alleen," zei Hannah. "We zijn een kleine organisatie met gebruikers in heel Canada en de rest van de wereld. Ik had een manier nodig om iedereen gemakkelijk te kunnen ondersteunen vanuit ons hoofdkantoor in Ottawa, ongeacht waar iedereen werkt."
Hannah had eerder in haar carrière ook tools zoals Connectwise, LogMeIn en TeamViewer gebruikt, maar vond ze altijd onhandig, beperkt of onbetrouwbaar voor zakelijk gebruik.
OCIL had een gebruiksvriendelijke en veilige oplossing nodig die patchbeheer en apparaatbeheer zou combineren, zichtbaarheidsgaten zou dichten en support zou vereenvoudigen voor een geografisch verspreid personeelsbestand.
Van een van onze tevreden klanten
Het hebben van real-time controle over patches en updates bespaart me een ongelooflijke hoeveelheid tijd, vooral vergeleken met het wachten op de update ringen van Intune of herstarts door gebruikers.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Van een van onze tevreden klanten
Splashtop is een gebruiksvriendelijk, bedrijfskwaliteit op afstand systeem dat zelfs een kleine organisatie volledig kan benutten, en het biedt veel voor de prijs die we betalen.
~ Hannah Lavalle, IT Lead, OCIL
Oplossing
OCIL heeft Splashtop Enterprise met Autonomous Endpoint Management (AEM) ingevoerd om de zichtbaarheid te verbeteren, veilige toegang met SSO te vereenvoudigen en remote support binnen het verspreide personeelsbestand te stroomlijnen.
Onbeheerde Remote Access and Control: Splashtop werd geïnstalleerd in de Windows-, macOS en serveromgevingen van OCIL. Hannah kan nu veilige, onbeheerde support bieden voor het oplossen van problemen alsmede updates en onderhoud, zelfs zonder dat er een eindgebruiker aanwezig is, zodat alle apparaten up-to-date en veilig zijn.
Ondersteuning voor eindgebruikers en mobiele apparaten: met SOS Met Splashtop SOS kan Hannah de schermen van gebruikers bekijken en personeel begeleiden op de door OCIL beheerde iPhones. Deze mogelijkheid maakt het veel eenvoudiger om problemen met mobiele apparaten in realtime op te lossen. Ze vindt ook de SOS-optie handig wanneer er problemen ontstaan, bijvoorbeeld als een systeem per ongeluk is verwijderd of zonder de agent is uitgeleverd.
Real-time aanvulling op Intune: Met Splashtop AEM plant Hannah wekelijkse Windows update-controles, met realtime status om snel apparaten te identificeren die aandacht nodig hebben. Daarentegen waren Intune-updates vaak vertraagd, kregen gebruikers niet altijd meldingen en waren herstarts regelmatig afhankelijk van de gebruiker, waardoor het updateproces trager verliep. Met Splashtop kan ze OS-updates in realtime pushen, herstarts triggeren wanneer nodig, en zelfs onverwachte problemen zoals het herstellen van apparaten na een firmware-update die problemen met BitLocker veroorzaakte, oplossen zonder te wachten op Intune-synchronisaties of input van gebruikers.
Achtergrondtools voor stille probleemoplossing: De achtergrondtools van Splashtop maken het mogelijk om logboeken te openen, commando's uit te voeren en administratieve acties uit te voeren zonder gebruikers te onderbreken. Ondersteuning die voorheen coördinatie vereiste of voor downtime zorgde, gebeurt nu naadloos op de achtergrond.
Zichtbaarheid van apparaten met inventarisrapportage: De inventarisrapportage van Splashtop biedt een snelle manier om te identificeren wie online is, specifieke machines te lokaliseren en eerste controles uit te voeren wanneer een apparaat een beveiligings- of prestatieprobleem meldt. Het helpt Hannah om duidelijk zicht te houden op alle endpoints zonder steeds tools te hoeven wisselen.
Veilige remote access vanaf elke locatie: Zelfs tijdens reizen in het buitenland behoudt Hannah veilige, versleutelde toegang tot de omgeving van OCIL. Ze blijft interne teams en partners op afstand ondersteunen, waardoor uptime en operationele continuïteit, waar ze zich ook bevindt, gewaarborgd zijn.
"Splashtop geeft me vertrouwen dat ik iedereen, overal, op elk moment kan helpen, terwijl ik weet dat alles veilig is."
Over de klant
The Office of the Commissioner of Indigenous Languages (OCIL) is een federaal openbaar kantoor dat is opgericht onder de Indigenous Languages Act om inheemse talen in heel Canada te bevorderen en te promoten. OCIL opereert onafhankelijk van de overheid en ondersteunt inheemse volkeren bij het terugwinnen, revitaliseren, behouden en versterken van hun talen.