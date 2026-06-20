Hoe Nubeseg veilige remote support en endpointmanagement heeft opgeschaald met Splashtop
Snellere remote support, gestroomlijnde servicedesk-workflows, gecentraliseerde zichtbaarheid van endpoints en verbeterde operationele efficiëntie bij klanten.
Gevolg
30% snellere diagnostiek met gecentraliseerde zichtbaarheid
Realtime inzicht in endpointsecurity stelt het team in staat om kwetsbaarheden snel te identificeren en de diagnosetijd met ongeveer 30% te verkorten.
Verminderd handmatig werk door automatisering
Geautomatiseerd patchen, updaten en scripting elimineren repetitieve taken, besparen 6–8 uur per week en verbeteren de algehele operationele efficiëntie.
Schaalbare support voor klanten op verschillende locaties
Veilige remote access en servicedesk-mogelijkheden stellen Nubeseg in staat klanten in verschillende steden en landen te ondersteunen zonder dat het aantal bezoeken op locatie of de operationele overhead toeneemt.
Uitdagingen
Nubeseg is een op cyberbeveiliging gerichte managed services provider die klanten ondersteunt in meerdere steden en landen. Naarmate het bedrijf zijn klantenbestand uitbreidde, had het team behoefte aan een betrouwbare manier om veilige, remote support te bieden zonder beperkt te zijn door geografische afstand.
Ramiro Hercilla, Security Advisor bij Nubeseg SRL, werkt nauw samen met klanten om remote support en securitydiensten te leveren in verspreide omgevingen.
Naarmate het bedrijf groeide, begon het team beperkingen te ondervinden met hun bestaande tools. Externe verbindingen waren vaak traag of onbetrouwbaar, bestandsoverdrachten gingen langzaam en er was beperkte zichtbaarheid in actieve sessies en supportactiviteiten.
"We kwamen problemen tegen met trage verbindingen, beperkte zichtbaarheid en tools zonder mogelijkheden om gebruikers buiten kantoor effectief te kunnen ondersteunen," zegt Ramiro Hercilla.
Om deze uitdagingen aan te pakken, evalueerde Nubeseg verschillende oplossingen voor remote access en support, waaronder TeamViewer, AnyDesk en VNC-gebaseerde tools. Hoewel deze platforms wel mogelijkheden boden, voldeden ze niet aan de combinatie van prestaties, schaalbaarheid en gecentraliseerd beheer die nodig was om hun groeiende klantenbestand te ondersteunen.
Het ondersteunen van gebruikers buiten bedrijfsomgevingen, zoals externe medewerkers, leidinggevenden of medewerkers met persoonlijke apparaten, was bijzonder uitdagend. Veel tools hadden niet de flexibiliteit om verbinding te maken in verschillende omgevingen, waardoor het lastig was om consistente ondersteuning te bieden.
Beveiliging was een andere cruciale zorg. Als cybersecurityprovider had Nubeseg tools nodig die voldeden aan strikte normen voor encryptie, toegangscontrole en auditmogelijkheden. Veel bestaande oplossingen boden niet het vereiste niveau van controle en zichtbaarheid, wat potentiële risico's opleverde voor zowel het bedrijf als zijn klanten.
Tijdens hun zoektocht naar een betere oplossing ontdekte het team Splashtop op een brancheconferentie. Op het eerste gezicht, leek het veel van hun huidige beperkingen aan te pakken.
Om verder te komen had Nubeseg een oplossing nodig die het volgende kon waarborgen:
Snelle, betrouwbare remote access op verschillende apparaten en omgevingen
Veilige, versleutelde verbindingen die aansluiten bij de beveiligingsverwachtingen van de klant
Gecentraliseerde zichtbaarheid, rapportage en traceerbaarheid van alle sessies
Servicedesk-workflows om supportactiviteiten te beheren en bij te houden
De mogelijkheid om ondersteuning op te kunnen schalen over honderden of duizenden endpoints zonder de operationele complexiteit te vergroten
Van Onze Tevreden Klanten
De visie van het merk op hoogwaardige klantenservice en gebruiksgemak maakt Splashtop tot een ideale langetermijnoplossing die zowel dienstverleners als klanten helpt efficiënt in productiviteit te groeien.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Van Onze Tevreden Klanten
Splashtop heeft ons in staat gesteld om onze ondersteuning van onze klanten aanzienlijk te verbeteren, vooral nu we zijn uitgebreid naar verschillende locaties.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Van Onze Tevreden Klanten
Het beveiligingsniveau en de opbouw van de console maken het beheer en de administratie zeer eenvoudig.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Oplossing
De standaard bij Nubeseg is Splashtop Enterprise en Autonomous Endpoint Management (AEM) om veilige, schaalbare remote support te bieden en te verbeteren hoe diensten worden beheerd en geleverd aan klanten.
Veilige, hoogwaardige remote access in uiteenlopende omgevingen:
Splashtop biedt een snellere, stabielere en veiligere remote access-ervaring op Windows, Mac, Linux en mobiele apparaten. Het team kan medewerkers, leidinggevenden en externe gebruikers op locaties ondersteunen zonder beperkingen in de performance, terwijl aan strikte beveiligingseisen wordt voldaan.
Voor eindgebruikers stelt de mogelijkheid om op afstand te werken met een stabiele en veilige verbinding hen in staat hun taken zonder onderbrekingen uit te voeren, wat direct de productiviteit verhoogt.
Service desk voor gestroomlijnde support-activiteiten:
De servicedesk-mogelijkheden van Splashtop transformeren de manier waarop support wordt geleverd. Gebruikers kunnen direct via een sneltoets op het bureaublad hulp aanvragen, waardoor onvolledige webformulieren en vertragingen worden geëlimineerd. Tickets worden automatisch aangemaakt, toegewezen en opgevolgd, waardoor technici direct remote sessies kunnen starten en problemen sneller kunnen oplossen.
Het volledige supportproces wordt vastgelegd in één console, inclusief responstijden, uitgevoerde acties en alle details van de oplossing, wat een volledig en controleerbaar verslag van elke interactie biedt.
"De servicedesk maakte een enorm verschil. Werknemers kunnen direct via een applicatie op het bureaublad ondersteuning aanvragen, wat vertragingen elimineert en de responstijden verbetert."
Geautomatiseerd Endpointmanagement:
Met Splashtop AEM verschuift endpointmanagement van een reactief proces naar een proactieve en gestructureerde workflow. Het team standaardiseert configuraties en beheert updates via georganiseerde patch- en deploymentprocessen.
Taken zoals patchimplementatie, beveiligingsupdates, geplande herstarts en het installeren van externe applicaties met executable of MSI-bestanden worden geautomatiseerd, waarbij handmatige, één-voor-één processen worden vervangen. AEM vervangt ook voorheen geïsoleerde patchoplossingen door het endpointmanagement te consolideren in één enkele workflow.
Gecentraliseerde zichtbaarheid en risicoprioritering:
De console biedt een duidelijk beeld van de beveiligingsstatus van endpoints in alle omgevingen. Het team kan onbeschermde apparaten, systemen met oplossingen van derden en machines die blootstaan aan kwetsbaarheden identificeren.
Kritieke patchrapportages brengen risicovolle systemen in kaart, inclusief zero-daykwetsbaarheden, zodat het team prioriteiten kan stellen en de blootstelling kan verminderen. Een gestructureerde patchaanpak zorgt ervoor dat kritieke kwetsbaarheden op elk moment maximaal 10% van de omgeving beïnvloeden.
Auditklare rapportage en volledige traceerbaarheid van activiteiten:
Alle sessies, bestandsoverdrachten en supportactiviteiten worden geregistreerd in een gecentraliseerd systeem. Deze rapporten worden gebruikt voor audits en hercertificeringen en helpen om de prestaties van de dienstverlening en naleving aan te tonen.
"We zijn erin geslaagd duidelijke rapporten te genereren en alle ondersteunende activiteiten te volgen, wat ons heeft geholpen efficiëntie aan te tonen en aan auditvereisten te voldoen."
Verbeterde beveiliging en sessiecontrole:
Splashtop biedt versleutelde verbindingen, single sign-on (SSO), gecentraliseerde toegangscontrole en volledige traceerbaarheid van alle sessies. Dit stelt Nubeseg in staat om aan strikte cybersecurity-eisen te voldoen, terwijl alle externe activiteiten controleerbaar zijn en in lijn zijn met het beveiligingsbeleid van de klanten.
Schaalbare operaties over 1.450+ endpoints:
Met gecentraliseerd beheer en apparaatgroepering kan Nubeseg efficiënt meer dan 1.450 apparaten ondersteunen bij meerdere clients. Technici kunnen nu meer gestructureerde en consistente support op grote schaal bieden.
Onboarding en voortdurende supportervaring:
De onboarding verloopt soepel, met duidelijke begeleiding over de implementatie, configuratie en training, waardoor het Nubeseg-team snel aan de slag kan.
"De support is responsief gebleven, met snelle doorlooptijden en de bereidheid om feedback te beoordelen en het product te verbeteren. Dit heeft geholpen om vertrouwen te creëren in het platform als langetermijnoplossing."
Splashtop in drie woorden:
"Simpel. Veilig. Praktisch."
Met Splashtop versterkt Nubeseg zijn vermogen om veilige, efficiënte en schaalbare managed services te leveren. Het team werkt met meer zichtbaarheid, snellere responstijden en meer gestructureerde processen, waardoor ze een groeiende klantenkring met vertrouwen kunnen ondersteunen.
Over de klant
Nubeseg SRL is een op cyberbeveiliging gerichte managed services provider gevestigd in Latijns-Amerika, gespecialiseerd in het helpen van organisaties bij het versterken van hun beveiliging en het beschermen van hun digitale activa. Het bedrijf levert managed security services, remote support en continue monitoring om ervoor te zorgen dat klanten veilig kunnen opereren in een steeds complexer dreigingslandschap.