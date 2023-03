Casestudy: Imperial Valley College biedt remote support aan docenten

De IT-afdeling van het Imperial Valley College moest een manier vinden om op afstand toegang te krijgen tot de apparaten van hun faculteitsleden en hen te ondersteunen nadat door COVID-19 plotseling de campus werd gesloten. Het team vond dat Splashtop SOS hen alles bood dat ze nodig hadden om hun gebruikers en apparaten op afstand te blijven beheren.

De uitdaging: apparaten van faculteitsleden op afstand ondersteunen

Het leven op het Imperial Valley College (IVC) draaide om fysieke aanwezigheid op de campus. Studenten gingen naar de lessen, personeel had toegang tot hun belangrijke data en software op het interne IVC-netwerk en het IT-team deed het meeste werk persoonlijk.

Jonathan Singh, Senior Enterprise Systems Specialist bij IVC, beschreef hoe het IT-team te werk ging voordat COVID-19 toesloeg. "Als iemand belde met een probleem, gingen onze technici ter plaatse omdat we daar aanwezig waren," zei Singh. "We konden persoonlijk langskomen en doen wat we moesten doen, dus het stelde niets voor."

Het team had op dat moment geen tool voor externe toegang, omdat ze er geen nodig hadden. Als het IT-team op afstand toegang had tot een werkplek, deden ze dat met TightVNC omdat het gratis was.

Toen COVID-19 plotseling de campus bij IVC plat legde, konden de instructeurs hun IVC-laptops mee naar huis nemen. Het IT-team kon die laptops echter niet ondersteunen omdat ze er niet persoonlijk toegang toe hadden en TightVNC zou niet werken omdat de laptops zich niet op het IVC-netwerk bevonden.

Het IT-team probeerde eerst Microsoft Teams, maar dat werkte niet.

"Zodra COVID toesloeg, begonnen we uitsluitend remote support te geven," zei Singh. "We liepen tegen het probleem aan waarbij elke keer dat we software moesten installeren dat niet lukte omdat het om administratieve gegevens vroeg. Wat er gebeurt in een Teams sessie is dat het scherm bevriest als de vraag om admin credentials komt. We kunnen het niet zien. En we willen niet onze admincredentials geven."

Singh realiseerde zich dat zijn team een nieuwe tool nodig had waarmee ze hun gebruikers volledig op afstand konden ondersteunen. "Ze konden niet binnenlopen met hun IVC-laptop, zodat we gewoon alles konden downloaden en hem weer teruggeven. We moesten uitzoeken hoe we alle downloads en installaties op afstand konden doen, en dat is waar Splashtop echt het verschil maakte."

De oplossing: Effectieve remote support via netwerken

Omdat Microsoft Teams en TightVNC niet konden helpen, wendde Singh zich tot Splashtop voor hun SOS product.

"We begonnen een proof of concept te doen met Splashtop, TeamViewer en een paar anderen," zei Singh. "Onze technici vonden Splashtop het beste omdat je de sessie kunt starten met de lokale admincredentials. Dat is heel belangrijk, want we hadden geen manier om de vraag om admincredentials te vermijden als de computer zich buiten ons netwerk bevond."

Naast verschillende functies die technici helpen bij het uitvoeren van dagelijkse IT-taken tijdens een remote aceess-sessie, was het IVC-team vooral blij met de mogelijkheid om verbinding te maken met beheerdersrechten.

Na het uitproberen van Splashtop, vertelde het team van Singh hem dat ze dat de beste tool vonden voor ondersteuning op afstand.

"Ze gebruiken Splashtop voor elk type probleemoplossing op afstand", zegt Singh, "Ze gebruiken het liever dan het delen van desktops op Teams omdat je een volledig scherm krijgt en je het gewoon kunt overnemen. Het is een stuk degelijker met de opties die je hebt. Teams is meer een screenshare voor presentaties dan een technische tool voor probleemoplossing. Dat is dus het voordeel dat we met Splashtop krijgen en waarom onze technici er echt blij mee zijn. ”

Toekomstige plannen

Splashtop is sindsdien IVC's favoriete manier van technische probleemoplossing. Singh zegt daarmee het IT-team efficiënter te maken.

"Het zal TightVNC zeker vervangen", zei Singh, "het idee om verder te gaan is om Splashtop op alle IVC-computers te krijgen. Het zal onze technici helpen, want nu kunnen ze achter hun bureau blijven en kunnen we de manier waarop we dingen doen veranderen. We kunnen één persoon hebben die telefoons beantwoordt en snelle oplossingen biedt met Splashtop. En we zullen het werk beter kunnen verspreiden op basis van hoe lang het gaat duren. '

-

Splashtop is de ideale oplossing voor EDU IT-teams die behoefte hebben aan een oplossing om op afstand ondersteuning te bieden aan elk faculteits- en studentendevice, waaronder Windows, Mac, iOS, Android en Chromebooks. Start nu uw gratis proefperiode of lees meer over hoe de remote access-software van Splashtop kan worden gebruikt ter ondersteuning van afstandsonderwijs.