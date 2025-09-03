Cryptic Studios maakt wereldwijde remote game-ontwikkeling mogelijk met Splashtop
Hoogwaardige remote access voor creatieve teams, strikte gegevenscontrole en wereldwijde samenwerking voor succesvolle online games.
Gevolg
Verhoogde productiviteit voor wereldwijde creatieve teams
Meer dan 150 gamedevelopers hebben op afstand toegang tot high-performance werkstations met lage latentie en volledige Wacom-stylusondersteuning, waarbij dezelfde precisie en kwaliteit behouden blijft als in de studio.
Grotere beveiliging voor eigendomsrechten van game-assets
Integratie van single sign-on, strikte toegangscontroles en MFA zorgden ervoor dat gevoelige broncode en creatieve assets veilig en privé bleven.
Versnelde projecttijdlijnen en winstgevendheid
Verspreide teams over meerdere continenten werkten naadloos samen op systemen in de VS, waardoor productietijdlijnen werden versneld en vertragingen werden geëlimineerd.
Challenges
Ralph Lacy, Director of Operations at Cryptic Studios, leads IT operations for a global team building online games like Neverwinter, Star Trek Online, Champions Online and more.
The studio’s artists, animators, and developers rely on powerful, multi-terabyte workstations running a proprietary game engine and custom toolsets, resources that cannot simply be installed on a laptop.
Before Splashtop, the studio’s remote workflows were breaking down:
Existing remote tools like VNC failed to transmit stylus data, tilt, or pressure sensitivity from Wacom tablets. RDP ran in a separate session from the user, breaking real-time collaboration and testing.
Legacy tools had no MFA, weak encryption, and limited role-based permissions, creating potential IP leakage risks for proprietary assets.
File transfers were cumbersome and unsafe, requiring VPN-only transfers that slowed down workflows.
Distributed teams around the world struggled with latency, making real-time collaboration difficult.
“We built our own engine. We built our own source control. These aren’t tools you can just install on a laptop. We needed a way to make our on-prem environments accessible - securely and globally.”, explained Ralph.
Cryptic Studios needed a secure, high-performance remote access solution to support Wacom-driven creative workflows, safeguard proprietary game assets, and connect teams worldwide.
Van een van onze tevreden klanten
We zijn in twee weken van 100% op locatie naar volledig op afstand gegaan. Splashtop maakte dat mogelijk, en zonder enige concessie op het gebied van veiligheid.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Van een van onze tevreden klanten
Onze artiesten gebruiken Splashtop dagelijks vanuit Duitsland, Singapore en Oost-Europa om toegang te krijgen tot systemen hier in Californië. Prestaties en betrouwbaarheid zijn uitstekend geweest.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Van een van onze tevreden klanten
We hadden iets nodig dat gewoon werkte met Wacom, met onze aangepaste tools, zonder risico op bestandsoverdracht. Splashtop leverde.
Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Oplossing
Remote Access met Wacom en Stylus-ondersteuning: Splashtop’s Wacom Bridge biedt volledige stylusdruk, kanteling en knopbediening, waardoor artiesten op afstand met dezelfde precisie kunnen werken als op locatie.
Sterke Beveiligingscontroles: Integratie met Active Directory, MFA, end-to-end encryptie en op rollen gebaseerde permissies zorgden ervoor dat elke externe sessie compliant en volledig controleerbaar was, en acties zoals bestandsoverdrachten waren uitgeschakeld voor geselecteerde gebruikers.
Snelle uitrol en langdurige adoptie: Vooraf geconfigureerde pakketten maakten het mogelijk om meer dan 150 werkstations in minder dan twee weken uit te rollen, en Splashtop blijft vandaag de dag centraal in Cryptic’s wereldwijde workflows.
“Dit was geen tijdelijke oplossing. Het werd de kern van hoe ons verspreide team werkt. Splashtop werkte gewoon.”
~ Ralph Lacy, Director of Operations, Cryptic Studios
Snelle verbindingen over continenten: Gedistribueerde teams verbinden met systemen in de VS met de prestaties en betrouwbaarheid die nodig zijn voor realtime samenwerking.
Over de klant
Cryptic Studios is een toonaangevend bedrijf in de ontwikkeling van gratis te spelen massively multiplayer online role-playing games voor PC- en consoleplatforms. Met een focus op innovatie, hoogwaardige visuals en meeslepende audio, levert de studio boeiende en wereldklasse game-ervaringen aan een wereldwijd publiek.