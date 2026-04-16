Hoe Bourland, Wall & Wenzel 5x ROI en bijna 100% productiviteit behaalde met Splashtop
Overal toegang voor advocaten, geautomatiseerde IT-activiteiten, centrale zichtbaarheid en tijdsbesparing binnen het kantoor.
Gevolg
Bijna 100% productiviteit zonder ter plaatse te zijn
Advocaten behouden bijna volledige productiviteit zonder op kantoor te hoeven zijn, waardoor het werk soepel verloopt ongeacht hun locatie.
Elke maand 12–20 uur IT-tijd teruggewonnen
Automatisering en gecentraliseerd beheer elimineren repetitieve taken, waardoor het IT-team aanzienlijke tijd kan besparen en efficiënter kan werken.
Verbeterde ROI door IT-efficiëntie
Door de bedrijfsvoering te vereenvoudigen en de systeemdekking te verbeteren, behaalt het bedrijf naar schatting jaarlijks een rendement van 4 tot 5 keer de investering.
Uitdagingen
Bourland, Wall & Wenzel is een middelgroot advocatenkantoor waar advocaten sterk afhankelijk zijn van consistente toegang tot hun kantoorsystemen om productiviteit te behouden. Toen het werk zich steeds vaker buiten kantoor afspeelde, had het bedrijf behoefte aan een betrouwbare manier om remote access te ondersteunen zonder de dagelijkse werkzaamheden te verstoren.
Voor Splashtop vertrouwde het bedrijf op traditionele remote accessmethoden zoals RDP. Hoewel deze oplossingen wel basisconnectiviteit boden, mistten ze vaak de betrouwbaarheid en performance, wat ze ongeschikt maakte voor dagelijks gebruik.
"We gebruikten RDP en dat werkte niet geweldig. Het veroorzaakte vertraging, onderbrekingen en inconsistente prestaties, waardoor het voor advocaten moeilijk werd om efficiënt buiten kantoor te werken."
Het bedrijf evalueerde ook alternatieven zoals TeamViewer, maar ontdekte dat deze niet hetzelfde prestatieniveau haalden en niet hetzelfde niveau van professionaliteit in de algehele gebruikerservaring hadden.
Naast beperkingen met remote access kreeg het IT-team te maken met toenemende eisen om systemen efficiënter te beheren en te ondersteunen binnen het hele bedrijf. Veel routinetaken vereisten handmatige inspanning, kostten waardevolle tijd en vertraagden de activiteiten.
Het IT-team had een oplossing nodig die het volgende kon ondersteunen:
Hoogwaardige remote access waar advocaten dagelijks op kunnen vertrouwen
Een consistente en gebruiksvriendelijke ervaring op alle apparaten
Geautomatiseerde updates, scripting en endpointmanagement
Realtime inzicht in systemen en hardware binnen het hele bedrijf
Van een van onze tevreden klanten
De performance is extreem betrouwbaar; het doet precies wat we nodig hebben
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Van een van onze tevreden klanten
Splashtop is voor ons een gamechanger geweest. Onze advocaten kunnen overal werken en toch net zo productief zijn als wanneer ze op kantoor zouden zijn.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Van een van onze tevreden klanten
Wat vroeger uren duurde kost met AEM slechts minuten.
Sam Hall, IT-manager, Bourland, Wall & Wenzel
Oplossing
Bourland, Wall & Wenzel standaardiseerde Splashtop Enterprise met Autonomous Endpoint Management (AEM) om een betrouwbaardere remote werksituatie voor advocaten te bieden en de manier waarop IT systemen binnen het kantoor beheert en ondersteunt, te stroomlijnen.
Hoogwaardige remote access voor advocaten:
Splashtop verving traditionele RDP door een snellere, stabielere remote access-ervaring. Advocaten kunnen nu direct verbinding maken met hun kantoorsystemen en doorgaan met werken zonder de prestatieproblemen die voorheen hun werk verstoorden.
"De performance is een enorme verbetering ten opzichte van wat we eerder gebruikten."
Geautomatiseerd endpointmanagement met AEM:
Met AEM automatiseert het IT-team Windows-updates, software-implementaties en scripting op alle systemen. Dit vermindert de noodzaak van handmatige interventie en maakt het mogelijk routinetaken efficiënter uit te voeren, wat bijdraagt aan 3–5 uur tijdsbesparing per week (12–20 uur per maand)
"Met AEM duurt wat vroeger uren duurde, nu minuten."
Centrale zichtbaarheid op alle systemen:
Splashtop biedt realtime toegang tot systeem- en hardware-informatie op alle endpoints. Dit stelt IT in staat om snel omgevingen te beoordelen, de inventaris bij te houden en initiatieven zoals het klaarmaken voor de Windows 10 naar Windows 11 upgrade te ondersteunen, wat nu in enkele minuten in plaats van dagen kan worden gedaan.
Snelle, on-demand remote support met SOS:
Met Splashtop SOS kan een IT-team wanneer nodig verbinding maken met gebruikersapparaten om problemen op te lossen. Dit verbetert de responsiviteit en maakt het mogelijk om problemen op te lossen zonder dat gebruikers ter plaatse hoeven te zijn.
Snelle implementatie en installatie:
Splashtop was snel uitgerold; het grootste deel van de omgeving was binnen één dag ingericht. Het proces was eenvoudig en vereiste geen extra ondersteuning of complexe onboarding, waardoor het team direct met het platform kon beginnen.
Voortdurende waarde- en productverbeteringen:
Het platform blijft steeds consistente waarde leveren, waarbij nieuwe functies worden toegevoegd zonder het ingewikkelder te maken. De betrouwbaarheid, prestaties en gebruiksgemak hebben het team ertoe gebracht Splashtop actief aan anderen aan te bevelen.
Vereenvoudigde IT-activiteiten:
Door remote access en endpointmanagement samen te voegen in één platform, verminderde het bedrijf de complexiteit in zijn IT-omgeving en verbeterde het de dagelijkse operationele efficiëntie, wat bijdroeg aan een geschatte 4x tot 5x jaarlijkse ROI.
Splashtop in drie woorden: "Fenomenaal, Krachtig, Essentieel."
Met Splashtop, Bourland heeft Wall & Wenzel IT getransformeerd van een reactief apparaat tot een strategische motor voor productiviteit en efficiëntie.
Over de klant
Bourland, Wall & Wenzel is een full-service advocatenkantoor gevestigd in Fort Worth, Texas, dat cliënten bedient op uiteenlopende juridische gebieden, waaronder procesvoering, ondernemingsrecht en estateplanning. Het kantoor richt zich op het leveren van hoogwaardige juridische diensten, terwijl operationele efficiëntie behouden blijft en flexibel werk wordt ondersteund voor haar advocaten en personeel.