Splashtalks: 20 jaar innovatie + Winter 2026 productrelease update
Doe mee met onze speciale editie van Splashtalks, waarin we het het 20-jarig jubileum van Splashtop inluiden met de nieuwste innovaties die u helpen uw IT-werk te vereenvoudigen, veilig te houden en op te schalen.
Hoor rechtstreeks van Splashtop CEO, Mark Lee, hoe hij onze visie voor het komende jaar deelt, en krijg vervolgens een kijkje achter de schermen van onze Winter 2026-productlancering - boordevol krachtige updates die zijn gevormd door uw feedback.
U zult zien hoe nieuwe mogelijkheden endpointmanagement en security makkelijker maken dan ooit: · Device Tagging Support – definieer en voeg kenmerken van apparaat-tags toe voor een betere organisatie
AV/EDR-integratie met CrowdStrike – integreer de zichtbaarheid van endpoints en koop CrowdStrike direct via Splashtop
Beleidsgestuurd apparaatbeheer – standaardiseer configuraties, activeer BitLocker en sla sleutels centraal op
Scriptverbeteringen – verbeterde interface, workflow en realtime executionfeedback
Nieuwe UI-ervaring – vernieuwde menuorganisatie voor snellere en eenvoudigere navigatie
MacOS Update Support via beleid – automatiseer MacOS updates over endpoints
AI: Patch Insights & Product Onboarding – versnel de implementatie en optimaliseer patching met AI-gestuurde begeleiding
Ondersteund door echte IT-behoeften is deze release ontworpen om u slimmer, sneller en veiliger te laten werken — zodat uw IT-team in 2026 en daarna op alles voorbereid kan blijven.