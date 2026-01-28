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Splashtalks: 20 jaar innovatie + Winter 2026 productrelease update

Doe mee met onze speciale editie van Splashtalks, waarin we het het 20-jarig jubileum van Splashtop inluiden met de nieuwste innovaties die u helpen uw IT-werk te vereenvoudigen, veilig te houden en op te schalen.

Hoor rechtstreeks van Splashtop CEO, Mark Lee, hoe hij onze visie voor het komende jaar deelt, en krijg vervolgens een kijkje achter de schermen van onze Winter 2026-productlancering - boordevol krachtige updates die zijn gevormd door uw feedback.

U zult zien hoe nieuwe mogelijkheden endpointmanagement en security makkelijker maken dan ooit: · Device Tagging Support – definieer en voeg kenmerken van apparaat-tags toe voor een betere organisatie

  • AV/EDR-integratie met CrowdStrike – integreer de zichtbaarheid van endpoints en koop CrowdStrike direct via Splashtop

  • Beleidsgestuurd apparaatbeheer – standaardiseer configuraties, activeer BitLocker en sla sleutels centraal op

  • Scriptverbeteringen – verbeterde interface, workflow en realtime executionfeedback

  • Nieuwe UI-ervaring – vernieuwde menuorganisatie voor snellere en eenvoudigere navigatie

  • MacOS Update Support via beleid – automatiseer MacOS updates over endpoints

  • AI: Patch Insights & Product Onboarding – versnel de implementatie en optimaliseer patching met AI-gestuurde begeleiding

Ondersteund door echte IT-behoeften is deze release ontworpen om u slimmer, sneller en veiliger te laten werken — zodat uw IT-team in 2026 en daarna op alles voorbereid kan blijven.

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