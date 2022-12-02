Splashtop's Mirroring360 voegt Large-deployment en Cross-subnet / VLAN functies toe voor het delen van schermen van mobiele apparaten
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De nieuwe Mirroring Assist-functie voegt een nieuwe, gemakkelijke manier toe voor het ontdekken van apparaten in een school- of bedrijfsnetwerk, waarbij netwerkproblemen met Bonjour worden vermeden voor doeleinden van Airplay/Mirroring
San Jose, CA - 12 februari 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Mirroring Assist en aanvullende tools aan om de inzet en het beheer van Mirroring360 voor grotere scholen en organisaties te vergemakkelijken. Met Mirroring360 kunnen presentatoren, docenten en leerlingen hun apparaatschermen (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) draadloos delen met elke computer of smart display.
Mirroring Assist maakt het gebruik van een QR-code gebaseerde ontdekking mogelijk om de iOS apparaten met de computers te verbinden, waarbij Bonjour wordt omzeild. Je kunt je iPad of iPhone schermen spiegelen over verschillende subnetten en VLAN's zolang de netwerken routeerbaar zijn. Dit nieuwe hulpmiddel heeft belangrijke gevolgen voor het gemak waarmee grote scholen en bedrijven het kunnen gebruiken:
IT-beheerders hoeven de netwerken van de school niet opnieuw te configureren voor Bonjour, wat tijd en geld bespaart.
IT-beheerders kunnen Bonjour broadcast uitschakelen, waardoor onnodig netwerkverkeer wordt voorkomen. Ook helpt het om het probleem te voorkomen waarbij het iOS-apparaat een grote lijst computers zou ontdekken bij het starten van AirPlay.
"Terwijl duizenden leraren genieten van ons Mirroring360 product, vertelden veel leraren en schoolbeheerders ons dat ze hun iOS AirPlay functie niet kunnen gebruiken omdat de iPads op Wi-Fi staan en de computers op een bekabeld netwerk of een ander VLAN," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we een nieuwe functie hebben ontwikkeld, genaamd Mirroring Assist, die dit veel voorkomende probleem bij veel scholen en bedrijven oplost."
"Mirroring360 lost veel van onze problemen met het aansluiten van een iPad op ons schoolnetwerk op. We hebben heel lang geprobeerd AirPlay aan de praat te krijgen, zonder succes," zegt Rick Meyer, technologiefacilitator en -instructeur op de openbare scholen van Sidney. "Eindelijk is er iets dat gemakkelijk te gebruiken is en ons IT-personeel niet belast."
De update van Mirroring360 bevat ook functies en hulpmiddelen om grote implementaties op scholen en districten te vergemakkelijken, zoals een .msi pakket en vooraf ingestelde configuratieopties. Meer informatie op: www.mirroring360.com/mirroring-assist.
Mirroring360 is momenteel in de aanbieding voor US$ 14,99 (50% korting). Mirroring Assist is gratis te downloaden in de appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741
Mirroring Assist voor Chromebook komt binnenkort.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert een eersteklas productiviteit-, ondersteunings- en samenwerkingservaring over meerdere schermen, door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te verbinden. Splashtop remote desktop services maken het mogelijk voor mensen om favoriete apps, bestanden en data via hun mobiele apparaten te benaderen en te beheren. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en productpartners zoals HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten meegeleverd.
Splashtop heeft verschillende producten ontwikkeld voor het onderwijs en 1:1-lessen, waaronder Splashtop Classroom, Splashtop Whiteboard en Mirroring360.Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië en heeft daarnaast meerdere internationale kantoren. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com en www.mirroring360.com.
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Mediacontact
Steve Rokov
steve.rokov@splashtop.com