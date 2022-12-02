Splashtop Remote Desktop HD voor NVIDIA Tegra 3 Quad-Core Processor bereikt recordprestaties
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Splashtop Remote Desktop HD, geoptimaliseerd voor Tegra 3 en kan 60+ frames per seconde en een latentie van minder dan 40 milliseconden bieden voor een uitzonderlijke gaming- en HD-video-ervaring
19 december 2011 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, heeft vandaag aangekondigd dat zijn bekroonde Splashtop Remote Desktop HD-applicatie volledig is geoptimaliseerd voor de NVIDIA® Tegra® 3 quad-core mobiele processor, en ultrahoge prestaties levert voor een uitzonderlijke gaming en HD-video-ervaring. Met Splashtop Remote Desktop kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot een pc of Mac met volledige audio en high-definition video en wordt interactief 3D-gamen ondersteund.
Op basis van de benchmarks van Splashtop kan een tablet met Splashtop Remote Desktop HD met Tegra 3 meer dan 60 frames per seconde en een latentie van minder dan 40 milliseconden bereiken, wat gebruikers een uitzonderlijke game- en HD-kijkervaring biedt en de lat voor prestaties hoger legt in de sector. Volgens NVIDIA levert Tegra 3 tot 5x betere prestaties dan zijn dual-core voorganger, met een lager stroomverbruik en een langere batterijduur.
"Het is geweldig om nauw samen te werken met Splashtop om de best presterende remote desktop-oplossing te leveren op tablets en andere apparaten met Tegra 3", zegt Chris Pedersen, Senior Content Development Manager bij NVIDIA. "NVIDIA en Splashtop hebben altijd de prestatielimieten verlegd en Splashtop Remote Desktop laat zien wat de twee bedrijven samen kunnen doen."
'Met Splashtop Remote Desktop kunnen gebruikers hun tablet overal meenemen, zonder hun pc mee te sleuren. Ze kunnen genieten van een razendsnelle game-ervaring op afstand', aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. 'Door gebruik te maken van de nieuwste Tegra 3 quad-core processor, tilt Splashtop u naar een hoger niveau. Zowel gamers als niet-gamers zullen versteld staan.'
Deze krachtige versie van Splashtop Remote Desktop HD is beschikbaar op alle Tegra 3-tablets met Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), waaronder de ASUS Eee Pad Transformer Prime wanneer deze wordt bijgewerkt naar Android 4.0.
Over Splashtop Externe Desktop
Splashtop Remote Desktop elimineert de noodzaak om bestanden en multimedia tussen apparaten over te zetten, te converteren of te synchroniseren. Belangrijke werkbestanden en kantoortoepassingen, zoals Outlook, PowerPoint, Excel en Word, zijn gemakkelijk toegankelijk. Content voor persoonlijk entertainment, waaronder films, muziek, foto's en zelfs 3D-games, kan ook op afstand worden bekeken. Gebruikers van Splashtop Remote Desktop kunnen apparaten verbinden via internet of LAN.
Over Splashtop
Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door de allerbeste computerervaring voor verschillende apparaten te bieden en tablets, telefoons, computers en tv's samen te brengen. De producten van Splashtop worden bijgeleverd op meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel en andere partners. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound en andere zijn best verkopende apps in meer dan 60 landen in de Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog en Amazon Appstore voor Android, waar miljoenen mobiele gebruikers blij zijn met hoge prestaties en altijd en overal interactieve toegang hebben tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden.
Voor bedrijven die veilige, beheerde connectiviteit tussen apparaten en clouddiensten nodig hebben, is Splashtop Pro het antwoord. Met Splashtop Pro kunnen IT en dienstverleners een personeelsbestand in minder dan 30 minuten "mobiliseren". Gebruikers kunnen genieten van consumentenervaring op hun apparaten en tegelijkertijd voldoen aan de beveiligings- en compliance-eisen van het bedrijf.
Splashtop-producten worden hoog gewaardeerd door gebruikers en hebben vele prestigieuze prijzen ontvangen, zoals de award "Most Innovative Product" van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science en de award "Best of 2011 CES" van LAPTOP Magazine. Splashtop heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en teams in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.
Mediacontact:
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com