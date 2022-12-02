Splashtop brengt Splashtop 2 voor iPhone uit als gratis app
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Splashtop lanceert de iPhone-versie van de volgende generatie externe desktopsoftware, Splashtop 2 - Externe Desktop ("Splashtop 2"), gebruikmakend van zijn eigen "Bridging Cloud" -infrastructuur, waarmee iPhone-gebruikers op een veilige manier overal ter wereld met hun computers kunnen worden verbonden; de app wordt voor een beperkte tijd gratis aangeboden
17 oktober 2012 - San Jose, CA - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing, kondigde vandaag de release aan van de iPhone-versie van Splashtop 2 - Remote Desktop ("Splashtop 2"), de nieuwste generatie van zijn bekroonde remote desktop app. Na de release van Splashtop 2 voor iPad in juni en de uitrol van de Splashtop "Bridging Cloud" infrastructuur, wordt de release van Splashtop 2 voor iPhone geïntroduceerd als een gratis app voor een beperkte tijd.
Tot nu toe heeft Splashtop meer dan acht miljoen gebruikers van mobiele apparaten, van tablets tot smartphones, in staat gesteld om op afstand toegang te krijgen tot hun Windows pc's en Macs, zodat ze op afstand toepassingen kunnen uitvoeren, bestanden kunnen bekijken en bewerken, HD-films kunnen bekijken en grafisch veeleisende games kunnen spelen.
"In iets meer dan 3 maanden sinds de release is Splashtop 2 voor iPad en Android tablets al miljoenen keren gedownload," aldus Mark Lee, Splashtop CEO en medeoprichter. "Met deze nieuwe versie bieden we iPhone-gebruikers hetzelfde hoge niveau van beveiliging, privacy en prestaties dat Splashtop consequent met 5 sterren waardeert."
De Splashtop 2 app maakt connectiviteit mogelijk tussen apparaten in een lokale netwerkomgeving; daarnaast zal een module genaamd "Anywhere Access Pack," beschikbaar door in-app aankoop, gebruikers in staat stellen om verbinding te maken met hun apparaten over het internet.
De app heeft een opnieuw ontworpen gebruiksvriendelijke interface en is geoptimaliseerd voor nieuwe hardwarefuncties, zoals het Retina-display van Apple. De iPhone-versie ondersteunt tot 30 frames per seconde streaming en een latentie van minder dan 30 milliseconden, wat zorgt voor vloeiende video en een responsieve spelervaring.
Met Splashtop 2 is de enige configuratie die nodig is om verbinding te maken met computers een gebruikersnaam en wachtwoord. Je hoeft geen routers of firewalls te configureren, of handmatig IP-adressen of beveiligingscodes in te voeren. Met de toevoeging van Anywhere Access Pack kunnen gebruikers via hetzelfde eenvoudige proces overal ter wereld op betrouwbare wijze via internet verbinding maken met hun apparaten.
Bovendien heeft de app zelfoptimaliserende technologie die zich aanpast aan de omstandigheden van het netwerk, zodat de gebruiker de bandbreedte van een 3G- of 4G-netwerk of internetverbinding ten volle kan benutten. Splashtop beschermt gebruikersgegevens via zijn eigen Bridging Cloud en maakt gebruik van industriestandaard encryptietechnologie om een hoog beveiligingsniveau te handhaven.
Een slideshow met functies kan worden bekeken op https://www.slideshare.net/splashtopinc/120530-existing-users-takeatourv7/1, en een korte video van Splashtop 2 is hier beschikbaar:
Splashtop 2 kan voor de iPhone worden gedownload via de iTunes App Store op https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8. De app is tijdelijk gratis beschikbaar. Het Anywhere Access Pack is gratis beschikbaar voor een proefperiode van zeven dagen, waarna het kan worden gekocht voor $0,99 per maand of $9,99 per jaar.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 vereist het downloaden en installeren van de gratis Splashtop Streamer software op een Windows PC of een Mac. Ondersteunde platforms: Windows 7, Vista en XP (inclusief Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard of Lion is vereist voor Mac-gebruikers). Een computer met dual-core CPU wordt aanbevolen voor de beste prestaties. De aanschaf van Splashtop 2 omvat een licentie voor toegang tot maximaal 5 computers.
Over Splashtop Inc.
Splashtop streeft ernaar het leven van mensen te raken door het leveren van de beste desktop-ervaring op afstand in zijn klasse - waarbij tablets, telefoons, computers en tv's worden overbrugd. De Splashtop-technologie geeft consumenten en zakelijke gebruikers altijd en overal krachtige, veilige en interactieve toegang tot hun favoriete toepassingen, media-inhoud en bestanden. De producten van Splashtop zijn best verkopende apps in onder meer Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore for Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog en Lenovo App Shop. Meer dan acht miljoen mensen hebben Splashtop producten gedownload uit app stores, en meer dan 100 miljoen apparaten van HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel en andere partners zijn geleverd met Splashtop. De consumerization van IT en de proliferatie van mobiele apparaten leidt tot de adoptie van Splashtop door bedrijven. De Splashtop Bridging Cloud zorgt voor betrouwbare, veilige en hoogwaardige connectiviteit over meerdere apparaten. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science en de "Best of 2012 CES" prijs van LAPTOP Magazine gewonnen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai, Taipei en Tokio. Kijk voor meer informatie op https://www.splashtop.com.
Mediacontact
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Download Splashtop 2: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-2-remote-desktop/id561386772?mt=8