Splashtop erkend als regionale leider in Europa en Canada in G2 Fall 2025-rapporten
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Momentum in Endpoint en Patch Management weerspiegelt klantvertrouwen, ROI en adoptie gedreven door naleving
CUPERTINO, Calif., 24 sep. 2025 – Splashtop kondigde vandaag sterke prestaties aan in de G2 Fall 2025-rapporten, met erkenning in de categorieën Endpoint Management, Patch Management, Remote Support en Remote Desktop. Met aanduidingen in EMEA, Europa, VK en Canada blijft Splashtop wereldwijd uitbreiden terwijl het meetbare ROI en nalevingsklare oplossingen biedt voor IT-teams.
Hoogtepunten
Genomineerd als Momentum Leader voor Endpoint Management en High Performer in het EMEA Regional Grid®-rapport
Erkend als een regionale leider voor Remote Support en Remote Desktop in EMEA, Europa, het Verenigd Koninkrijk en Canada
Bekroond met Beste Geschatte ROI in zowel Endpoint Management als Patch Management categorieën
Patch Management behaalde onderscheidingen met de snelste implementatie, eenvoudigst in gebruik, en gebruikers die het waarschijnlijkst zouden aanbevelen in alle organisatiegroottes
Regionale kracht & klantenvalidatie
In het EMEA Regional Grid® Report voor Endpoint Management, werd Splashtop zowel benoemd als Momentum Leader en High Performer. Beoordelaars gaven uitzonderlijke validatie, waarbij 98% aangaf Splashtop aan te bevelen en 100% het eens was dat het product in de juiste richting gaat.
In Europa en het VK werd Splashtop benoemd tot regionale leider voor Remote Support en Remote Desktop. In het Europe Regional Grid® Report voor Remote Support, prezen reviewers unaniem de multi-platform ondersteuning en onbeheerde remote toegang van Splashtop, met 94% die remote reboot als een gewaardeerde functie benadrukken. Veiligheid blijft centraal staan in het klantvertrouwen, waarbij Splashtop hoge cijfers krijgt voor tevredenheid met capaciteiten zoals gegevensversleuteling (97%) en naleving (96%).
"Kosteneffectieve cross-platform on-demand en unattended support met effectieve add-ons. Splashtop voldoet aan onze eisen om talloze cloud- en on-premises servers te onderhouden, voornamelijk Windows en macOS, evenals on-demand support voor de eindgebruikers van onze klanten, inclusief enkele IOS- en Android-apparaten. Het is eenvoudig te installeren en op te zetten en veel kosteneffectiever dan de systemen die we eerder hebben gebruikt. Splashtop wordt elke dag gebruikt!" - Geverifieerde gebruiker in Computer Software
Endpoint & Patchmanagement Momentum
Splashtop zette zijn opmars in Patch Management voort en behaalde de Beste Geschatte ROI en onderscheidingen voor bruikbaarheid en adoptie. Klanten erkenden dat Splashtop’s AEM patch management mogelijkheden erkend werden voor snelste implementatie (in het algemeen en voor MKB's), eenvoudigst in gebruik, en gebruikers die het waarschijnlijkst zouden aanbevelen. Samen met de erkenningen voor Endpoint Management, valideren deze prestaties Splashtop’s strategie om IT-teams te helpen tools te consolideren, de time-to-value te verbeteren, en real-time patching en automatisering te leveren die de meest urgente behoeften van IT-teams met beperkte middelen aanpakken.
"Splashtop werkt vanaf je telefoon, computer of tablet. En je kunt op afstand inloggen op een telefoon, computer of tablet. Met de endpoint add-on is het bijna net zo robuust als Kaseya. Ze voegen voortdurend meer functies toe en hebben het potentieel om HET go-to remote control endpoint management software te worden." - Michael M., Senior Manager van Systeembeheer
Veiligheid & Naleving voor Europese IT
Splashtops groei in Europa sluit aan bij toenemende compliance- en beveiligingseisen, waaronder de Digital Operational Resilience Act (DORA), NIS2 (Network and Information Systems Directive 2), ENS (Entry Summary Declaration) en de Cyber Resilience Act (CRA). Splashtop kan IT-teams helpen aan deze vereisten te voldoen met:
256-bit AES-encryptie, TLS en multi-factor authenticatie
Geautomatiseerde patching en kwetsbaarheidsscans via Splashtop Autonomous Endpoint Management
Gedetailleerde logging en apparaatverificatie voor auditability
ISO/IEC 27001:2022 en SOC 2 certificering, AVG-naleving, en soevereine Europese cloudinfrastructuur
“Splashtop geeft ons de mogelijkheid om naar al onze verschillende machines te implementeren en te monitoren op een manier die veel beheersbaarder is dan zelfs de duurdere opties van Microsoft en anderen. Van scriptimplementatie tot beveiligingsnaleving, Splashtop kan overal bij helpen. Als je ooit een probleem tegenkomt, is hun klantenondersteuning ook snel om te helpen en altijd beschikbaar.” - Drew E., Systeembeheerder
“Wereldwijde IT-leiders kiezen voor Splashtop omdat wij resultaten leveren die ertoe doen: snellere terugverdientijd, vereenvoudigde naleving, en oplossingen die hun teams in dagen in plaats van maanden kunnen adopteren,” zei Alexander Draaijer, General Manager & Vice President Sales, Amerika & EMEA, Splashtop, gevestigd in Amsterdam. “Deze erkenning van G2 weerspiegelt de tractie die we in de regio zien, aangezien organisaties van alle groottes op zoek zijn naar betrouwbare partners die hen kunnen helpen om zowel efficiëntie als veerkracht te bereiken.”
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.