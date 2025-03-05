Splashtop uitgeroepen tot 2025 GetApp Category Leader for MSP Software
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
De erkenning benadrukt de toewijding van Splashtop om MSP's te helpen bij het stroomlijnen van remote IT-beheer, het verbeteren van de beveiliging en het verlagen van de operationele kosten.
CUPERTINO, Californië, 6 maart, 2025 - Splashtop, een leider in remote oplossingen die de 'work anywhere'-wereld vereenvoudigen, is uitgeroepen tot Category Leader in het 2025 GetApp-rapport over Managed Service Provider (MSP) Software. Deze erkenning is gebaseerd op geverifieerde feedback van gebruikers en toont aan dat Splashtop er alles aan doet om MSP's uit te rusten met krachtige maar kosteneffectieve tools. De oplossingen vereenvoudigen remote IT-beheer, vergroten de beveiliging en verbeteren de dienstverlening voor 40.000 MSP's wereldwijd.
GetApp, een vertrouwd platform voor het vergelijken en beoordelen van software, evalueert en beoordeelt software op basis van vijf belangrijke criteria voor de beste in elke categorie: gebruiksgemak, prijs-kwaliteitverhouding, functionaliteit, klantenondersteuning en waarschijnlijkheid om aan te bevelen. Splashtop's score van 90 van de 100 dient als een bewijs dat het in staat is om aan de veranderende behoeften van MSP's te voldoen.
MSP's helpen de uitdagingen op het gebied van IT-beheer te overwinnen
MSP's opereren in een snel veranderend IT-landschap, waar de verwachtingen van klanten voor snelle, naadloze ondersteuning hoger zijn dan ooit. Het beheren van diverse IT-omgevingen, het waarborgen van securitycompliance en het onder controle houden van kosten zijn constante zorgen. Veel MSP's zijn op zoek naar schaalbare, kosteneffectieve oplossingen waarmee ze snel kunnen reageren op IT-problemen en tegelijkertijd een sterke beveiliging en een hoog serviceniveau kunnen handhaven.
Splashtop helpt MSP's deze uitdagingen aan te gaan door een snel, betrouwbaar remote access en supportplatform te bieden waarmee technici IT-problemen in realtime kunnen oplossen, waardoor de downtime afneemt, de efficiëntie toeneemt en het vertrouwen van de klant wordt versterkt. Dankzij de brede ondersteuning van apparaten, zoals Windows, Mac, Linux, iOS, Android en Chromebook, kunnen MSP's hun klanten altijd en overal helpen, zonder kostbare upgrades van de infrastructuur. Daarnaast geven de sterke securityfuncties, zoals multi-factor-authenticatie, device-trust en encryptie, MSP's vertrouwen in de bescherming van de IT-omgevingen van hun klanten.
"MSP's werken met flinterdunne marges met een toenemende behoefte aan verbetering van beveiliging, efficiëntie en lagere kosten, terwijl ze er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat de systemen van hun klanten operationeel en veilig blijven," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "We zien deze uitdagingen en zetten ons in voor het leveren van betaalbare oplossingen die remote IT-beheer vereenvoudigen en automatiseren zonder afbreuk te doen aan de beveiliging of prestaties. We richten ons op het helpen van MSP's om slimmer te werken, sneller te reageren en hun bedrijf met vertrouwen uit te breiden."
Klantgerichte erkenning
De positie van Splashtop in het GetApp Category Leaders Report van 2025 wordt ondersteund door positieve feedback van IT-professionals die het platform dagelijks gebruiken.
"Eenvoudig te implementeren en te gebruiken. Splashtop is echt must-have remote software voor MSP's, ongeacht hun grootte." – Andrew M., Informatietechnologie en diensten, 1-10 werknemers
Splashtop is essentieel voor onze oplossingen voor remote support en heeft ons nooit in de steek gelaten, zelfs niet in de meest ingewikkelde situaties. Splashtop werkt erg snel en is hapert nooit." – Kyle S., Informatietechnologie en diensten, 51-200 werknemers
"Splashtop gebruiken we al vele jaren en het is heel eenvoudig te installeren en wordt regelmatig bijgewerkt. Naast alle standaardfuncties worden een paar extra's standaard meegeleverd." – Aaron F., Informatietechnologie en diensten, 51-200 werknemers
IT- en MSP-professionals die op zoek zijn naar een krachtige, kosteneffectieve remote access en supportoplossing, kunnen meer te weten komen op www.splashtop.com. Start een gratis proefperiode of vraag vandaag nog een gepersonaliseerde demo aan.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. www.splashtop.com