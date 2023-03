Splashtop breidt partnerprogramma in Amerika uit met nieuwe Channel Chief aanstelling

Het bedrijf breidt de channel focus uit om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar remote access en support oplossingen voor altijd en overal werken en het onderwijs

SAN JOSE, Californië, 15 september 2021 – Splashtop , een marktleider in next-gen remote access en remote support oplossingen, kondigde vandaag aan dat het zijn Americas partner programma aan het uitbreiden is met de toevoeging van Justin Windsor als channel chief voor Noord en Zuid Amerika. De benoeming van Windsor markeert een belangrijke stap in de focus van het bedrijf om te voldoen aan de snel groeiende vraag naar remote access en support oplossingen, evenals het koesteren van partnerschappen met partners, VAR's en MSP's.

Windsor werkte voor Splashtop bij Zadara, een informatietechnologie- en servicesbedrijf, waar hij channelmanager was. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring met salesmanagement voor zakelijke eindgebruikers, onderwijs en overheidssales.

"Zoals we de afgelopen 18 maanden hebben geleerd, zijn remote en hybride digitale access van cruciaal belang voor het huidige en toekomstige succes van elke zakelijke of lesomgeving", zegt Grant Murphy, Head of Americas Sales voor Splashtop. "We zijn verheugd Justin te verwelkomen in deze nieuwe rol, waar hij verantwoordelijk zal zijn voor het uitbreiden en toezicht houden op onze reselkanalen, inclusief partners, VAR's en MSP's in heel Amerika om te voldoen aan de nieuwe realiteit van hoe we werken en leren."

"Ik ben verheugd om bij Splashtop te komen werken en het channelprogramma van het bedrijf verder uit te breiden", zei Windsor. "Dit is een opwindende tijd om bij een bedrijf te gaan werken, dat een enorme groei doormaakt, met een uitstekend product, op echt de perfecte tijd voor remote oplossingen."

Omdat de toename van werk op afstand de cyberbeveiligingsrisico's vergroot, heeft Splashtop zwaar geïnvesteerd in zijn beveiligingsinfrastructuur, en een Security Advisory Council gevormd met de meest vooraanstaande cyberbeveiligingsdeskundigen van dit moment. De oplossingen van Splashtop voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voldoen aan of ondersteunen denaleving door onze klanten van industrie- en overheidsnormen en voorschriften, waaronder SOC 2, GDPR, CCCPA en HIPAA.

Splashtop-oplossingen worden gebruikt door meer dan 200.000 bedrijven en 30 miljoen eindgebruikers over de hele wereld, waaronder grote banken, wetshandhavers, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen, lokale overheden en overheidsaannemers. Haar oplossingen behoren vaak tot de best beoordeelde op beoordelingssites van derden en het bedrijf heeft de beste Net Promoter Score in de branche.

